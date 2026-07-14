Nhận định bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha: Nhiều bàn, 'gà trống' thắng sát nút

Nhận định trước trận Pháp vs Tây Ban Nha

Hai ứng cử viên vô địch trước giải đấu đều đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa hè này. Đội tuyển Pháp vận hành cực kỳ trơn tru ngay từ những trận đầu tiên, còn Tây Ban Nha cũng tiến vào bán kết một cách đầy bản lĩnh và đẳng cấp. Khả năng kiểm soát thế trận của La Roja giúp họ mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trên đất Bắc Mỹ. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng xứ bò tót sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại trước hàng công biến ảo với sự xuất hiện của Mbappe, Dembele, Olise, Doue. Les Bleus đang hướng tới mục tiêu lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau khi lên ngôi vô địch vào năm 2018 và về nhì năm 2022.

Tây Ban Nha luôn cầm bóng vượt trội, nhưng đây chưa phải là phiên bản tốt nhất của thầy trò HLV De la Fuente khi Lamine Yamal vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất, còn Nico Williams mới chỉ vừa bình phục chấn thương. Dù vậy, đối đầu với Tây Ban Nha là "bài test" khó cho bất kỳ đội bóng nào. Đội tuyển Pháp với nhiều cá nhân xuất sắc có thể giật lại quyền kiểm soát thế trận trong tích tắc và tạo khác biệt. Đây là cuộc đối đầu giữa tính ổn định và sự phá cách, nơi những chân sút thượng thặng xứ lục lăng luôn sẵn sàng phá vỡ tính kỷ luật mà người Tây Ban Nha thiết lập.

Mbappe (trái) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 pha lập công ẢNH: REUTERS





- Tây Ban Nha mới đá 2 trận bán kết World Cup: Đáng ngạc nhiên khi đây mới chỉ là lần thứ hai Tây Ban Nha lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Lần gần nhất La Roja chạm đến cột mốc này là vào năm 2010, giải đấu mà họ giành chức vô địch đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Ngược lại, Pháp sở hữu số lần lọt vào bán kết nhiều thứ hai (8 lần) trong lịch sử giải đấu.

- Đà hưng phấn của Pháp: Sau khởi đầu có phần chậm chạp, Tây Ban Nha đã tìm lại được nhịp điệu của mình. Trong khi đó, Pháp đã chơi bùng nổ xuyên suốt kể từ hiệp 2 của trận ra quân vòng bảng gặp Senegal. Chỉ có Argentina (17 bàn) ghi được nhiều bàn thắng hơn Les Bleus (16 bàn). Pháp vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở vòng đấu loại trực tiếp. Giờ đây họ đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chiến thắng trong 7 trận liên tiếp tại World Cup, kể từ sau chiến tích của Ý ở thập niên 1930.

Trận Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- "Gà son" Merino: Pháp có Mbappe thể hiện khả năng săn bàn đáng nể. Ngược lại, Tây Ban Nha sở hữu "siêu dự bị" mang tên Mikel Merino. Tiền vệ này đã ghi 2 bàn thắng quý như vàng khi được tung vào sân ở những phút cuối trận thuộc vòng 16 đội và tứ kết, lần lượt tiễn Bồ Đào Nha và Bỉ về nước.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha (trong 90 phút)

Đội hình ra sân dự kiến trận Pháp vs Tây Ban Nha

Kylian Mbappe khẳng định anh khỏe mạnh, sau khi bị nghi ngờ dính chấn thương cổ chân ở trận tứ kết. Tiền vệ Aurelien Tchouameni đã trở lại tập luyện. Manu Kone cũng đã chơi cực kỳ xuất sắc trong trận gặp Ma Rốc khi Tchouameni vắng mặt. Tuy nhiên, Kone hiện cũng đang gặp chấn thương nhẹ ở đầu gối.

Phía bên kia, đội tuyển Tây Ban Nha không có tổn thất nào về nhân sự.

- Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

- Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.