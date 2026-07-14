Tổ trọng tài Mỹ và Ý bắt trận Anh - Argentina, Messi gửi thông điệp nóng

"Thêm một bước nữa tiến đến trận chung kết!", Messi đưa thông điệp

Các hình ảnh từ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cho thấy, Messi thể hiện một sự điềm tĩnh như thành thói quen trước trận bán kết hứa hẹn cực nóng với đội tuyển Anh.

Messi thường có những hình ảnh trầm ngâm trước những trận cầu lớn Ảnh: Reuters

Trên sân tập, danh thủ 39 tuổi đôi khi dừng lại và ngồi trên quả bóng được làm riêng cho trận bán kết World Cup 2026, trầm ngâm và như thể đang suy tính cho những đường bóng ma thuật mà mình sẽ thực hiện trong trận đấu.

Đây là hình ảnh quen thuộc của Messi trước mỗi trận đấu lớn, và đã có từ thời anh thi đấu cho Barcelona ở các trận chung kết Champions League, hay gần đây là các trận chung kết Copa America và World Cup.

Trên tài khoản mạng xã hội Instagram, Messi cũng đưa thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: "Thêm một bước nữa tiến đến trận chung kết!".

"Sự tĩnh lặng của Messi trước những trận cầu quan trọng, thường sẽ tạo nên những màn trình diễn siêu hạng. Trận bán kết Anh - Argentina đúng nghĩa là một điệu nhảy mà Messi cần có, trong hành trình "vũ điệu cuối cùng" của mình tại World Cup năm nay", theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Trước khi bước vào trận đấu, sự thoải mái và niềm tin của Messi cùng đồng đội tiếp tục được thể hiện qua buổi tiệc nướng thịt bò truyền thống Asado của Argentina. "Điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho họ", theo kênh ESPN Argentina.

Những buổi tiệc nướng (BBQ) đã trở thành truyền thống, và mỗi khi chịu áp lực hoặc sự công kích không công bằng, những buổi tiệc như thế này sẽ càng làm gắn kết hơn tình đồng đội của các cầu thủ Argentina, kênh này cho biết thêm.

Càng bị công kích, Messi và đồng đội càng thêm mạnh mẽ, theo cựu cầu thủ Argentina, Delgado Ảnh: Reuters

Theo cựu cầu thủ Chelito Delgado: "Đội tuyển Argentina rất mạnh mẽ về mặt tinh thần, và những cáo buộc về việc trọng tài "ưu ái" họ, chỉ càng củng cố thêm sự đoàn kết của đội bóng".

Ông cho biết thêm: "Đối với tôi, Argentina đã thắng các trận đấu một cách công bằng trên sân cỏ. Đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những lời cáo buộc đó. Argentina đã phải chịu đựng trong hầu hết các trận đấu và phòng ngự rất tốt. Khi cần phải lùi sâu phòng ngự, họ đã làm vậy. Khi bị tấn công, họ đã phải chịu đựng nhưng đã xử lý tốt". Ông Delgado là cựu cầu thủ của đội tuyển Argentina giai đoạn 2003 - 2005, từng thi đấu cho CLB Lyon (Pháp).

HLV Scaloni sẽ thay đổi, trọng tài Mỹ điều hành trận Anh - Argentina

Trọng tài người Mỹ, Ismail Elfath và các trợ lý đồng hương điều hành trận bán kết nóng bỏng Anh - Argentina Ảnh: Reuters

FIFA đã công bố tổ trọng tài người Mỹ, nước đồng chủ nhà World Cup 2026, điều hành trận bán kết Anh - Argentina (diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7 trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta).

Theo đó, trọng tài chính là ông Ismail Elfath, các trợ lý đều người Mỹ, gồm Corey Parker và Kyle Atkins. Tuy nhiên, trọng tài thứ tư là Maurizio Mariani và trọng tài biên dự bị là Daniele Bindoni đều người Ý.

Trận bán kết Anh - Argentina được đánh giá là trận đấu hứa hẹn có rất nhiều kịch tính và không ít sự thử thách. Việc tổ trọng tài người Mỹ điều hành trận đấu, chắc chắn cũng sẽ được soi xét rất kỹ, đặc biệt gần đây đã xảy ra nhiều luồng dư luận luôn đánh giá "trọng tài ưu ái" Messi và đội tuyển Argentina.

Trong khi đó, theo báo chí Argentina suy đoán, có khả năng HLV Scaloni sẽ có thay đổi lớn khi Argentina gặp đội tuyển Anh, với ít nhất 2 sự thay đổi ở hàng tiền vệ khi Giuliano Simeone hoặc Nicolas Gonzalez có thể đá chính thay cho De Paul.