Cuộc đua kiến tạo World Cup 2026: Ngôi sao Pháp dẫn đầu, đe dọa kỷ lục của Pele

Ngôi sao đội tuyển Pháp vươn tới kỷ lục

Thầm lặng hơn cuộc đua vua phá lưới bởi... không có giải thưởng, nhưng bảng xếp hạng các chân chuyền hay nhất World Cup 2026 cũng đáng xem, khi là thước đo cho những tiền vệ tấn công toàn năng. Đội tuyển Pháp đã có Kylian Mbappe đua vua phá lưới, đồng thời, sở hữu luôn cầu thủ đứng đầu danh sách kiến tạo.

Đó là Michael Olise. Tiền vệ sinh năm 2001 đang đứng đầu với 5 kiến tạo, xếp trên Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, Brahim Diaz (4 kiến tạo), Alexander Isak, Anthony Gordon, Florian Wirtz và Mbappe (3 kiến tạo).

Olise (áo xanh) xuất sắc ẢNH: REUTERS

Trong danh sách này, chỉ còn Gordon (Anh) và Mbappe (Pháp) còn góp mặt tại World Cup 2026. Olise có cơ hội cực lớn khép lại World Cup 2026 với tư cách chân chuyền xuất sắc nhất, khi anh còn trong tay 2 trận, trước mắt là bán kết với Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày mai (15.7).

Quan trọng hơn, Olise chỉ còn cách kỷ lục kiến tạo nhiều nhất tại một VCK World Cup của Pele (thiết lập năm 1970) đúng 1 đường chuyền thành bàn nữa. Cơ hội để Olise phá kỷ lục là hoàn toàn có thể, khi anh giữ vai trò cầm nhịp, triển khai bóng và sáng tạo trong tập thể có nhiều mũi công xuất sắc như Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola hay Desire Doue.

Các tiền đạo Pháp không chỉ hiểu ý nhau, mà còn hoán đổi vị trí biến ảo, độc lập tác chiến, rê dắt và dứt điểm. Nhờ vậy, những đường chuyền của Olise, đặc biệt ở 1/3 phần sân phòng ngự của đối thủ, có xác suất thành bàn cao hơn.

Pháp là đội có hàng công mạnh nhất World Cup 2026 với 16 bàn sau 6 trận, trung bình 2,67 bàn/trận. Màn so tài Paraguay (1-0) ở vòng 16 đội là trận duy nhất, Pháp ghi ít hơn 2 bàn ở giải này. "Gà trống Gô-loa" tung ra 110 cú sút, trong đó 47 cú sút trúng đích. Không đội nào tấn công và ghi bàn đều đặn đến thế.

'Suối nguồn ý tưởng' của hàng công Pháp

Michael Olise là viên ngọc quý đã nâng tầm hệ thống tấn công của Pháp. Sinh ra tại Hammersmith và lớn lên ở Hayes, Olise là một sản phẩm tiêu biểu của bóng đá London. Trước khi khẳng định tên tuổi, anh từng trải qua nhiều lò đào tạo danh tiếng như Chelsea, Manchester City và Reading.

Olise là một phần trong hệ thống tấn công xuất chúng của Pháp ẢNH: REUTERS

Dù sự nghiệp đưa anh đi nhiều nơi, Olise vẫn luôn tự nhận mình là một người London chính hiệu và thừa nhận thủ đô nước Anh luôn là nơi mang lại cảm giác thân thuộc nhất.

Với gốc gác đa quốc gia, Olise từng có tới bốn lựa chọn ở cấp độ đội tuyển gồm Anh, Pháp, Algeria và Nigeria. Cha anh là người Nigeria, từng thi đấu cricket chuyên nghiệp, trong khi mẹ mang hai dòng máu Pháp và Algeria.

Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2001 quyết định khoác áo tuyển Pháp, bởi theo anh, đó là lựa chọn "tự nhiên" nhất. Không phải ngẫu nhiên khi những thần tượng thuở nhỏ của Olise đều là các huyền thoại bóng đá Pháp như Zinedine Zidane, Thierry Henry hay Franck Ribery.

Với Pháp, Olise có cơ hội chạm tay vào cúp vàng hơn bất cứ đội tuyển nào. Tiền vệ 25 tuổi đến World Cup 2026 với vị thế của Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2025 - 2026. Trong màu áo Bayern Munich, anh ghi 22 bàn và thực hiện 31 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

5 năm trước, Olise còn chơi cho Reading ở hạng nhất Anh. Giờ đây, tiền vệ Pháp đã ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới, với cơ hội chạm tới kỷ lục mà "vua bóng đá" Pele từng thiết lập. Nhưng, anh vẫn là Olise của ngày đầu bước đến bóng đá: lặng lẽ, khiêm nhường, cầu toàn, song vô cùng tham vọng với khao khát giỏi hơn mỗi ngày.

Pháp đã có một viên ngọc quý, còn với Anh, Olise sẽ luôn là niềm tiếc nuối lớn nhất, là "lỗ hổng trong hệ thống chọn lọc nhân tài của Anh", như nhận định của Telegraph.