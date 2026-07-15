Mbappe bị ‘vô hiệu hóa’, cầu thủ nào hay nhất đội tuyển Tây Ban Nha?

Theo tờ Marca, trận bán kết đã khép lại hành trình World Cup 2026 của Mbappe theo cách không ai ngờ tới. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp, người được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, gần như bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha khóa chặt ở trận đấu này.

Suốt 90 phút, Mbappe chỉ chạm bóng 34 lần, trong đó có vỏn vẹn 7 lần xuất hiện trong vòng cấm đối phương. Tiền đạo 27 tuổi chỉ thực hiện thành công 1 trong 6 pha rê bóng (17%), thắng 2 trong 11 pha tranh chấp, không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào, bị việt vị 3 lần và đặc biệt không có nổi một cú sút trúng đích.

Mbappe có trận đấu thất vọng nhất kể từ đầu World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Các chỉ số thống kê chuyên sâu cũng phản ánh màn trình diễn nhạt nhòa của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. Mbappe chỉ đạt 0,08 bàn thắng kỳ vọng (xG) và 0,02 kiến tạo kỳ vọng (xA), thấp hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện từ đầu giải.

Marca nhận định đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026, Mbappe bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tây Ban Nha không sử dụng phương án theo kèm cá nhân mà lựa chọn phong tỏa khoảng trống, hạn chế các pha phản công sở trường của đội tuyển Pháp, khiến chân sút này gần như không có cơ hội tăng tốc hay đối mặt khung thành.

3 tuyến đội tuyển Tây Ban Nha hoạt động hiệu quả

Trong khi Mbappe gây thất vọng, các cầu thủ Tây Ban Nha lại nhận "cơn mưa" lời khen từ báo AS, đặc biệt là hậu vệ phải Pedro Porro.

Tờ báo này chấm Porro là cầu thủ hay nhất trận đấu (MVP), đánh giá anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt Mbappe bên hành lang cánh. Không chỉ nhiều lần chiến thắng trong các pha đối đầu trực tiếp với đội trưởng Pháp, Porro còn có tình huống phạm lỗi chiến thuật đúng lúc để ngăn chặn pha phản công nguy hiểm và sau đó trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

AS mô tả: "Từ đầu đến cuối, Porro là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Mbappe liên tục tấn công vào cánh của anh nhưng không thể tạo ra khác biệt. Anh phòng ngự xuất sắc, tham gia tấn công hiệu quả và kết thúc bằng bàn thắng quyết định".

Pedro Porro (số 12) có 1 bàn thắng và phòng ngự xuất sắc, giúp Tây Ban Nha vào chung kết ẢNH: REUTERS

Bên cạnh Porro, hàng phòng ngự Tây Ban Nha cũng được đánh giá rất cao. Trung vệ trẻ Pau Cubasis tiếp tục gây ấn tượng bằng sự điềm tĩnh dù mới 19 tuổi, trong khi Aymeric Laporte được khen ngợi bởi khả năng đọc tình huống và tranh chấp chắc chắn. Ở cánh trái, Marc Cucurella gần như vô hiệu hóa những pha hoán đổi vị trí của Michael Olise và Ousmane Dembele.

Tuyến giữa của Tây Ban Nha cũng chơi nổi bật với Rodri và Fabian Ruiz. Rodri tiếp tục thể hiện vai trò "nhạc trưởng", giúp đội bóng kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền và khả năng thoát pressing. Fabian Ruiz được đánh giá cao nhờ khả năng giữ bóng, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Trên hàng công, Dani Olmo tiếp tục chứng minh phong độ ấn tượng với pha kiến tạo trong tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng của Porro. Lamine Yamal dù không ghi bàn vẫn tạo ra quả phạt đền mở tỷ số nhờ pha cướp bóng đầy thông minh trước Lucas Digne. Trong khi đó, Mikel Oyarzabal lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup 2026 lên con số 5.