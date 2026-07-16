Hình ảnh không được phát trên tivi: Dàn dự bị Anh và Argentina xô xát, Messi là ‘điểm nóng’

Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ diễn ra với bầu không khí vô cùng căng thẳng ngay từ những phút đầu. Theo The Sun, điểm bùng phát lớn nhất xuất hiện sau tình huống tiền vệ Elliot Anderson phạm lỗi quyết liệt để ngăn Lionel Messi bứt phá ở giữa sân.

Messi trước đó đã vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi bị Anderson chặn lại bằng pha vào bóng mạnh. Trọng tài Ismail Elfath lập tức rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho tiền vệ người Anh, nhưng quyết định này không thể hạ nhiệt bầu không khí.

Tranh cãi nổ ra sau khi Messi bị phạm lỗi ẢNH: REUTERS

Messi bị phạm lỗi dẫn đến tranh cãi

Theo ghi nhận của The Sun, trong lúc các cầu thủ chính thức tranh cãi trên sân, khu vực kỹ thuật cũng hỗn loạn khi cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện hai đội lao đến, tạo nên màn xô xát căng thẳng. Đây là hình ảnh không xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp nhưng được các phóng viên có mặt tại sân Mercedes-Benz ghi nhận.

Không chỉ là nạn nhân của pha phạm lỗi, Messi còn trở thành "điểm nóng" xuyên suốt hiệp một. Tiền đạo 39 tuổi nhiều lần yêu cầu trọng tài xử lý các tình huống va chạm, trong đó có không ít pha bóng khiến cầu thủ Anh phản ứng dữ dội.

Kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số 0-0, Messi tiếp tục tiến về phía trọng tài Ismail Elfath để trao đổi khi hai đội rời sân. Hình ảnh này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV Anh cho rằng đội trưởng Argentina đang gây sức ép với trọng tài. Một số bình luận trên mạng xã hội được The Sun dẫn lại cho rằng Messi đang cố tìm cách tác động đến các quyết định của tổ trọng tài.

Bầu không khí nóng bỏng còn lan sang khu vực kỹ thuật của đội tuyển Anh. Theo phóng viên Geoff Shreeves của Fox Sports, HLV Thomas Tuchel đã nổi giận với trọng tài thứ tư Maurizio Mariani sau hai tình huống mà ông cho rằng các học trò bị phạm lỗi nhưng không được hưởng đá phạt.

Nhà cầm quân người Đức liên tục vung tay phản ứng, thể hiện sự bức xúc trước các quyết định của tổ trọng tài. Shreeves cho biết HLV Tuchel được nhắc nhở cần kiềm chế cảm xúc nếu không muốn đối mặt nguy cơ bị xử lý kỷ luật ngay trên đường biên.

Hiệp 1 trận bán kết giữa 2 đội cũng xuất hiện nhiều pha phạm lỗi ẢNH: REUTERS

Trong hiệp một, trận đấu có tới 19 pha phạm lỗi nhưng không đội nào tung ra được cú sút trúng đích. Những pha va chạm liên tiếp khiến màn so tài mang đậm tính thể lực hơn là chuyên môn.

Kết thúc hiệp 1 trận bán kết, hai đội cũng phải rời sân với kết quả hòa 0-0. Sang hiệp 2, đội tuyển Anh mở tỷ số do công của Gordon. Dù vậy, đội tuyển Argentina thể hiện bản lĩnh, ghi liền 2 bàn ở những phút cuối để có thắng lợi 2-1, qua đó vào chung kết gặp Tây Ban Nha.