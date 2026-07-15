Tân Đại sứ Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks ngày 15.7 đã có đoạn video ra mắt, bày tỏ vinh dự khi trở thành người đại diện cho nước Mỹ trong vai trò đại sứ tại Việt Nam và khẳng định mong muốn sớm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bà Wicks cho biết Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ. Theo bà, "một Việt Nam vững mạnh, độc lập và kiên cường" là lợi ích của Mỹ. Nữ đại sứ cam kết nỗ lực mỗi ngày để thúc đẩy các lợi ích chung, góp phần mang lại an ninh, an toàn và thịnh vượng cho cả hai nước.

Giới thiệu về bản thân, bà Wicks cho biết đã dành toàn bộ sự nghiệp phục vụ trong chính phủ Mỹ, làm việc cho quân đội và Bộ Ngoại giao. Trong 10 năm qua, bà đã hỗ trợ hơn 1.000 lãnh đạo về chính sách đối ngoại hoàn tất quy trình phê chuẩn và bổ nhiệm thông qua phối hợp với Nhà Trắng và Thượng viện.

Tân Đại sứ Mỹ cũng chia sẻ những cảm nhận đầu tiên về Việt Nam sau khi đến Hà Nội, tham quan Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và gặp gỡ bạn bè Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Bà Wicks cho biết bên cạnh niềm đam mê dành cho giáo dục và giao lưu văn hóa, bà sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân. Nhắc lại cuộc gặp đầu tiên với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Wicks nói hai bên đều nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và "không có thời gian để chần chừ" trước những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.