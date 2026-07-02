Nữ Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks đến Việt Nam

"Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam hân hoan chào đón Đại sứ Jennifer Wicks và gia đình đã đến Hà Nội vào ngày 1.7. Đại sứ Wicks mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy các ưu tiên của Mỹ, củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Mỹ - Việt Nam, đồng thời mở rộng các cơ hội vì sự thịnh vượng, an ninh và hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia", theo thông báo vừa được đăng trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội sáng nay 2.7.

Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Đại sứ Jennifer Wicks được Thượng viện phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào ngày 18.5. Trước đó, bà là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của tổng thống, một vị trí cấp cao mà bà đảm nhiệm từ tháng 11.2012, phục vụ 4 chính quyền tổng thống Mỹ khác nhau.

Theo cơ quan ngoại giao Mỹ, bà là một công chức dân sự chuyên nghiệp, đã từng giữ các vị trí trong Bộ Ngoại giao Mỹ bao gồm Chánh văn phòng tại Văn phòng Nguồn lực hỗ trợ nước ngoài, Cố vấn cao cấp về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản trị, và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Trước đó, bà từng làm việc cho Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc, bang Hawaii và bang Virginia. Đại sứ Wicks nhận bằng thạc sĩ khoa học về chiến lược an ninh quốc gia của Trường Chiến tranh quốc gia năm 2008 và bằng thạc sĩ hành chính công tại Đại học American năm 2003. Bà quê ở bang Minnesota, đã lập gia đình và có một con gái.