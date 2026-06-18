Nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam tuyên thệ nhậm chức

Thông báo được trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chia sẻ hôm nay 18.6.

"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Đại sứ Jennifer Wicks đến Việt Nam và mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Mong sớm được chào đón bà tại Việt Nam", bài đăng của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nêu rõ.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng đã gửi lời chúc mừng tới bà Jennifer Wicks.

Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ảnh: Facebook Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Trước đó hôm 19.5, trang senate.gov của Thượng viện Mỹ cập nhật thông tin về cuộc bỏ phiếu đối với ghế Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tại đó, đề cử dành cho bà Jennifer Wicks đã được thông qua.

Chưa rõ thời gian cụ thể bà Jennifer Wicks sẽ đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Đại sứ Mỹ nhiệm kỳ gần nhất là ông Marc E. Knapper đã rời Hà Nội vào đầu năm nay.

Theo quy định của Mỹ, đại sứ sẽ đến quốc gia mà mình làm nhiệm vụ để trình quốc thư lên nguyên thủ nước sở tại, qua đó bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Thượng viện phê chuẩn nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Vào thời điểm được phê chuẩn, bà Jennifer Wicks là quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, giữ chức Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của tổng thống tại Nhà Trắng. Bà đã giữ vị trí này từ năm 2012, qua 4 đời Tổng thống Mỹ liên tiếp. Bà đã có kinh nghiệm hơn 30 năm là công chức trong chính quyền liên bang Mỹ.