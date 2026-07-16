Chung kết World Cup 2026: Scaloni và de la Fuente - cuộc đấu trí của hai bậc thầy

Lionel Scaloni và Luis de la Fuente đều không phải những HLV tạo ra nhiều tranh cãi hay gây chú ý bằng phát ngôn. Thay vào đó, họ xây dựng thành công bằng sự ổn định, khả năng phát triển tập thể và những điều chỉnh chiến thuật chính xác ở các trận đấu lớn.

Cuộc chạm trán giữa Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha vì thế cũng là màn đấu trí giữa 2 HLV thành công nhất của bóng đá cấp đội tuyển trong những năm gần đây.

Cuộc đấu trí cuối cùng ở World Cup 2026 sẽ rất hấp dãn ẢNH: REUTERS

Scaloni - Bậc thầy của những trận đấu lớn

Khi tiếp quản Argentina sau World Cup 2018, Scaloni từng bị hoài nghi vì thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng chỉ trong vài năm, ông đã biến một đội tuyển phụ thuộc quá nhiều vào Messi thành tập thể giàu tính tổ chức và luôn biết cách vượt qua áp lực.

Argentina lần lượt vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024. Đến World Cup 2026, họ tiếp tục góp mặt ở trận chung kết và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

HLV Lionel Scaloni đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch World Cup cùng Argentina ẢNH: REUTERS

Điểm mạnh nhất của Scaloni là khả năng đọc trận đấu. Ở bán kết gặp đội tuyển Anh, Argentina bị dẫn trước nhưng không hề rơi vào hỗn loạn. Nhà cầm quân 48 tuổi vẫn kiên định với cách chơi, tin tưởng các phương án thay người và chứng kiến Enzo Fernandez cùng Lautaro Martinez ghi 2 bàn ở cuối trận để hoàn tất màn ngược dòng.

Đó không phải lần đầu Argentina chiến thắng theo cách ấy. Trong nhiều năm qua, đội bóng của Scaloni luôn biết cách giữ bình tĩnh ở những thời điểm khó khăn nhất trước khi tung ra đòn quyết định.

Scaloni và de la Fuente - cuộc đấu trí khó đoán đến ngôi vương World Cup

Luis de la Fuente tạo nên cỗ máy kiểm soát của đội tuyển Tây Ban Nha

Nếu Scaloni xây dựng một đội bóng giàu bản lĩnh, de la Fuente lại đưa đội tuyển Tây Ban Nha trở về với bản sắc kiểm soát từng làm nên thành công trong quá khứ. Sau chức vô địch EURO 2024, ông tiếp tục đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup bằng lối chơi đề cao sự gắn kết hơn là phụ thuộc vào các ngôi sao.

HLV Luis de la Fuente đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 rất thuyết phục ẢNH: REUTERS

Ở bán kết, dù đối đầu đội tuyển Pháp với hàng loạt cầu thủ tấn công đẳng cấp như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Michael Olise, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng 2-0.

Theo phân tích của The Guardian, đội tuyển Pháp chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở giai đoạn cuối trận, minh chứng cho khả năng tổ chức và kiểm soát gần như hoàn hảo của đội tuyển Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý là ngay cả Lamine Yamal cũng sẵn sàng hy sinh những pha xử lý ngẫu hứng để phục vụ hệ thống chiến thuật chung.

Hai triết lý, một mục tiêu

Lionel Scaloni và Luis de la Fuente thành công theo 2 cách khác nhau. Argentina sẵn sàng nhường thế trận, chịu sức ép và chờ thời điểm kết liễu đối thủ. Tây Ban Nha lại chủ động kiểm soát bóng, duy trì nhịp độ và bóp nghẹt đối phương bằng khả năng luân chuyển bóng.

Một bên tin vào bản lĩnh của nhà vô địch. Bên kia đặt niềm tin vào tính kỷ luật của cả tập thể. Điểm chung lớn nhất giữa 2 HLV là họ đều không xây dựng đội bóng xoay quanh một cá nhân. Messi vẫn là linh hồn của Argentina, còn Lamine Yamal là gương mặt nổi bật nhất của Tây Ban Nha, nhưng cả 2 đội đều vận hành như một hệ thống, nơi mọi cầu thủ đều có vai trò rõ ràng.

Khả năng đọc trận đấu là điểm mạnh lớn nhất của HLV Lionel Scaloni ẢNH: REUTERS

Lối chơi kiểm soát và kỷ luật mang đậm dấu ấn HLV Luis de la Fuente ẢNH: REUTERS

Những trận đấu lớn thường được định đoạt bởi một khoảnh khắc của cầu thủ. Nhưng cũng có không ít trận được quyết định bởi một điều chỉnh chiến thuật, một sự thay đổi nhân sự hay một quyết định đúng thời điểm của HLV.

World Cup 2026 đã nhiều lần chứng minh điều đó. Scaloni nhiều lần xoay chuyển cục diện bằng các phương án thay người và khả năng thích ứng trong trận đấu. Luis de la Fuente lại xây dựng được một hệ thống có thể vô hiệu hóa những hàng công mạnh nhất giải.



