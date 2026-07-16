Chặng cuối World Cup 2026: Những cột mốc lịch sử chờ được viết tiếp

World Cup 2026 chỉ còn 2 trận đấu để khép lại hơn 1 tháng tranh tài. Trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp sẽ diễn ra ngày 18.7, trước khi đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết vào ngày 20.7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ).

Không chỉ tìm ra nhà vô địch mới, chặng cuối của giải đấu còn có thể chứng kiến nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá thế giới.

Ảnh: TV360

Ảnh: TV360

Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy phong độ đáng kinh ngạc ẢNH: REUTERS

Messi, Argentina và cơ hội viết tiếp lịch sử

Đội tuyển Argentina giành quyền vào chung kết sau màn ngược dòng thắng đội tuyển Anh 2-1 ở bán kết. Thầy trò HLV Lionel Scaloni đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Nếu làm được điều đó, Argentina sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 vô địch 2 kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời cân bằng thành tích từng được Ý (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962) thiết lập.

Đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi. Sau gần 20 năm gắn bó với sân chơi lớn nhất hành tinh, siêu sao 39 tuổi đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp bằng danh hiệu World Cup thứ 2 liên tiếp - thành tích mà rất ít cầu thủ trong lịch sử từng chạm tới.

Lamine Yamal sẽ đối đầu với Messi - người có duyên nợ rất đặc biệt với anh ẢNH: REUTERS

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Tây Ban Nha cũng hướng đến cột mốc riêng. Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente lần đầu vào chung kết World Cup kể từ năm 2010 và đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử.

Chặng cuối của ngày hội bóng đá

Bên cạnh trận chung kết được chờ đợi giữa Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha, trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp cũng hứa hẹn hấp dẫn khi cả 2 đội đều muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng sau những thất bại ở bán kết.

Để phục vụ người hâm mộ, nền tảng truyền hình số TV360 sẽ phát sóng trực tiếp cả 2 trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 trên nhiều thiết bị, từ điện thoại đến Smart TV.

Người hâm mộ có cơ hội nhận quà giá trị từ TV360 ẢNH: TV360

Đồng hành cùng chặng cuối của giải đấu, TV360 phối hợp cùng Samsung triển khai chương trình "Xem World Cup trên TV360 - Mượt từng giây, Quà mê say". Người dùng theo dõi các trận đấu và tham gia tương tác tại tv360.vn/game/wc2026 trước ngày 20.7.2026 sẽ có cơ hội nhận các phần quà công nghệ, gồm 10 điện thoại Galaxy S26 Ultra và 30 Galaxy A57.

Khi World Cup 2026 chuẩn bị khép lại, mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife - nơi không chỉ tìm ra nhà vô địch mới, mà còn có thể chứng kiến những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới.