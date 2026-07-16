Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đương kim vô địch Nam Mỹ và đương kim vô địch châu Âu gặp nhau ở trận chung kết.

Dù đều là những thế lực của bóng đá thế giới, Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha mới chỉ gặp nhau 1 lần tại World Cup, ở vòng bảng năm 1966. Khi đó, Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp của Luis Artime. Sau gần 60 năm, 2 đội mới tái ngộ tại World Cup và cũng là lần đầu đối đầu ở vòng loại trực tiếp, đồng thời là trận chung kết.

Tính trên mọi đấu trường, Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha đã gặp nhau 14 lần. Mỗi đội có 6 chiến thắng, còn 2 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Argentina - Tây Ban Nha: Trận chung kết World Cup mang dấu mốc lịch sử

Lần gặp gần nhất diễn ra vào tháng 3.2018, khi Tây Ban Nha thắng Argentina 6-1 ở trận giao hữu. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cả 2 đội đều thay đổi mạnh mẽ. Argentina giành 2 chức vô địch Copa America và 1 World Cup, còn Tây Ban Nha lên ngôi tại EURO với lứa cầu thủ trẻ giàu triển vọng.

Trận chung kết World Cup 2026 vì thế không chỉ là màn tranh ngôi vô địch, mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 thế hệ. Một bên là Lionel Messi trên hành trình bảo vệ cúp vàng thế giới, bên kia là Lamine Yamal - biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Sự cân bằng trong lịch sử đối đầu cùng vị thế của 2 đội ở thời điểm hiện tại hứa hẹn tạo nên một trong những trận chung kết đáng chờ đợi nhất của World Cup trong nhiều năm qua.