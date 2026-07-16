Đội tuyển Anh kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu và vượt lên dẫn trước ở phút 55 nhờ pha lập công của Anthony Gordon. Tuy nhiên, sau bàn thắng, đội bóng của HLV Tuchel chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn tỷ số. Argentina tận dụng điều đó để gia tăng sức ép trước khi Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 và Lautaro Martinez ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng bước ngoặt đến từ việc đội tuyển Anh chuyển sang lối chơi quá thận trọng.

HLV Tuchel không hối hận, Harry Kane chỉ ra sai lầm khiến đội tuyển Anh gục ngã trước Argentina

Phút 72, HLV Tuchel rút chính cầu thủ ghi bàn Anthony Gordon để tung trung vệ Ezri Konsa vào sân, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ nhằm gia cố hàng thủ.

HLV Tuchel nói: "Bạn có thể tranh luận điều này với hàng triệu HLV khác, nhưng người phải đưa ra quyết định trên sân là tôi. Tôi đã phân tích trận đấu và lựa chọn cách tiếp cận mà mình cho là phù hợp. Trách nhiệm thuộc về tôi. Ở thời điểm đó, tôi không hề hối hận. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả và chúng tôi thực sự đã rất gần với chiến thắng".

Chiến lược gia người Đức cũng giải thích lý do thay đổi hệ thống phòng ngự. "Ngay sau khi ghi bàn, dù chưa thay người, chúng tôi đã để đối thủ thực hiện quá nhiều quả tạt và tạo ra quá nhiều cơ hội. Vì thế, chúng tôi chuyển sang hàng thủ năm người để bịt kín khoảng trống và tăng khả năng chống bóng bổng. Nếu kết quả không tốt, dĩ nhiên mọi người sẽ nói đó là quyết định sai", HLV Tuchel chia sẻ.

Harry Kane chỉ ra bước ngoặt, thừa nhận Messi tạo khác biệt

Thực tế trên sân cho thấy việc lùi sâu phòng ngự khiến đội tuyển Anh đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Từ thời điểm Anthony Gordon mở tỷ số đến khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, đội tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12%.

Sau khi được kéo sang cánh phải, Lionel Messi liên tục tạo ra khác biệt bằng những đường tạt bóng nguy hiểm. Anh kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa rồi tiếp tục treo bóng chuẩn xác cho Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng.

Theo Harry Kane, hơn 20 phút cuối cùng cộng thời gian bù giờ là quá dài để chỉ tập trung phòng ngự ẢNH: REUTERS

Đội trưởng Harry Kane thừa nhận đội tuyển Anh đã không còn giữ được thế trận sau bàn mở tỷ số.

"Khoảng 60 phút đầu chúng tôi chơi rất tốt, ghi bàn và xứng đáng dẫn trước. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do, chúng tôi không còn giữ được bóng và cũng không gây đủ áp lực lên đối thủ. Điều đó giúp Argentina tạo đà và liên tục tổ chức các đợt tấn công".

Theo Harry Kane, việc cố gắng bảo vệ lợi thế là phản xạ tự nhiên, nhưng hơn 20 phút cuối cùng cộng thời gian bù giờ là quá dài để chỉ tập trung phòng ngự.

"Chúng tôi sẽ phải xem lại trận đấu để tìm ra cách cải thiện trong những tình huống như vậy. Có lẽ đây vẫn là mảnh ghép còn thiếu của đội tuyển Anh suốt bốn hoặc năm giải đấu lớn gần đây".

Tiền đạo 32 tuổi cũng dành lời khen cho Messi, người kiến tạo cả hai bàn thắng của Argentina."Trong phần lớn thời gian trận đấu, chúng tôi đã kiểm soát Messi khá tốt. Nhưng với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ cần có bóng ở khu vực cuối sân là họ có thể tạo ra khác biệt, và hôm nay anh ấy lại làm được điều đó.

Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Chúng tôi đã để lộ quá nhiều khoảng trống trong khoảng 20 phút cuối, giúp không chỉ Messi mà cả các cầu thủ sáng tạo khác của Argentina chơi tự tin hơn. Cuối cùng, sức ép đó vượt quá khả năng chống đỡ của chúng tôi".

Khép lại buổi phỏng vấn, Harry Kane không giấu được sự tiếc nuối khi đội tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết hơn 10 phút.

"Tất cả đều rất đau đớn. Chúng tôi chỉ còn cách trận chung kết hơn 10 phút nhưng mọi thứ lại tuột khỏi tay. Điều duy nhất có thể làm lúc này là chấp nhận thất bại, chúc mừng Argentina và chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".