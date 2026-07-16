Argentina bị dẫn trước 1-0 nhưng gỡ hòa ở phút 85 trước khi ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ để thắng 2-1 trước đội tuyển Anh vào rạng sáng 16.7 theo giờ Việt Nam, qua đó giành vé gặp Tây Ban Nha ở trận Chung kết World Cup 2026.

HLV Scaloni tự hào về bản lĩnh Argentina: Càng bị dồn vào thế khó càng nguy hiểm

Đây tiếp tục là một màn lội ngược dòng ấn tượng của đội tuyển Argentina ở vòng knock-out. Trước đó, họ lần lượt vượt qua Cabo Verde và Thụy Sĩ sau hiệp phụ, rồi ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 dù từng bị dẫn 0-2.

HLV Scaloni chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: "Tôi thực sự nghĩ rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu áp lực. Khi chúng tôi rơi vào thế khó và đối thủ chỉ chững lại một chút, chúng tôi lập tức ngửi thấy cơ hội và dốc toàn lực để kết liễu họ. Đó chính là bản sắc của đội bóng này.

Tôi rất hạnh phúc vì các cầu thủ đã chiến đấu đến tận phút cuối, và với tôi đó là điều quan trọng nhất. Ngay cả nếu bị loại, chúng tôi cũng sẽ rời giải với sự thanh thản vì đã cống hiến tất cả trên sân".

Theo HLV Lionel Scaloni, đội tuyển Argentina luôn biết cách phát huy hết khả năng trong những thời khắc khó khăn nhất ẢNH: REUTERS

Theo HLV Scaloni, sau khi Anthony Gordon mở tỷ số cho đội tuyển Anh ở đầu hiệp hai, Argentina mới thực sự thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà ông luôn mong muốn.

"Sau bàn thua, chúng tôi đã cho thấy tất cả những gì mình tin tưởng về bóng đá. Bóng đá không chỉ là chiến thuật, đấu pháp hay lối chơi đẹp mắt. Mọi giá trị mà chúng tôi theo đuổi đều được thể hiện trong khoảng 40 phút cuối trận".

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng dành những lời khen đặc biệt cho tinh thần thi đấu của các học trò.

Ông chia sẻ: "Tôi gọi họ là những người bướng bỉnh, nhưng theo nghĩa tích cực nhất. Họ là những chiến binh. Họ lớn lên trong môi trường không biết sợ hãi là gì, luôn cạnh tranh và luôn được kỳ vọng phải trở thành người giỏi nhất. Trách nhiệm không khiến họ chùn bước.

Khi trận đấu bước vào 15, 20 hay 25 phút cuối, họ vẫn muốn cầm bóng. Không ai nghĩ đến chuyện "nếu mình mắc sai lầm và đội thua ở bán kết World Cup thì sao".

Điều duy nhất họ nghĩ đến là chơi bóng, giống như cách họ đã làm suốt cả cuộc đời. Họ như một gia đình, không bao giờ bỏ cuộc ở bất kỳ pha bóng nào và chiến đấu đến tận giây cuối cùng".

Khép lại buổi họp báo, HLV Scaloni khẳng định Argentina sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vô địch. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận chung kết. Nhưng thành thật mà nói, đội bóng này còn phải làm gì hơn nữa để chứng minh bản thân?".

Chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 20.7 (theo giờ Việt Nam).

Argentina hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương thế giới, điều chỉ Brazil từng làm được vào các năm 1958 và 1962. Trong khi đó, Tây Ban Nha kỳ vọng nâng cúp vàng lần thứ hai sau chức vô địch năm 2010.

Đáng chú ý, đây sẽ là màn đối đầu đầu tiên giữa hai ngôi sao thuộc hai thế hệ, Lionel Messi và Lamine Yamal trên sân cỏ.