Khi bước vào trận bán kết World Cup 2026 với đội tuyển Anh trên sân Atlanta, diễn ra rạng sáng 16.7 (giờ Việt Nam), Lionel Messi và các đồng đội sẽ không mặc bộ áo sọc trắng - xanh truyền thống mà chuyển sang trang phục màu xanh đậm.

Đây không đơn thuần là một sự thay đổi về màu áo. Với người Argentina, bộ trang phục này được xem như "lá bùa may mắn" khi từng xuất hiện trong hai chiến thắng đáng nhớ trước tuyển Anh ở World Cup.

Argentina dùng 'lá bùa' lịch sử đấu Anh, HLV Tuchel đáp lời đầy thú vị

Năm 1986, Argentina mặc áo xanh đậm ở trận tứ kết gặp Anh tại Mexico. Đó là trận đấu huyền thoại khi Diego Maradona ghi bàn thắng bằng "Bàn tay của Chúa", trước khi tạo nên pha solo được mệnh danh là "Bàn thắng thế kỷ", giúp Argentina thắng 2-1.

Đến World Cup 1998 ở Pháp, Argentina tiếp tục mặc áo xanh đậm và một lần nữa loại đội tuyển Anh trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính.

Và đây là những hình ảnh được ghi nhận ngay trước thềm trận bán kết kinh điển của World Cup 2026 diễn ra. Nhìn kỹ xem, bên cạnh Messi, hình ảnh Diego Maradona lại xuất hiện, như một cách để người hâm mộ đội tuyển Argentina củng cố thêm niềm tin.

Khi được hỏi về việc đối thủ lựa chọn màu áo gợi lại những chiến thắng của đội tuyển Argentina, HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận ông hoàn toàn hiểu quyết định của đối thủ.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Argentina mặc áo xanh còn chúng tôi mặc áo trắng. Và đó là vì Argentina, hay đây là chiếc áo may mắn, hay họ đã chọn màu này? Nếu điều đó gắn với một chút mê tín thì nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi dành sự ghi nhận cho họ. Thú thật, trước đó tôi chưa biết câu chuyện này".

Dù vậy, Tuchel khẳng định ông không muốn các học trò bị cuốn vào những câu chuyện lịch sử giữa hai đội.