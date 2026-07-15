HLV Didier Deschamps thẳng thắn thừa nhận đội tuyển Pháp đã hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha sau thất bại 0-2 ở bán kết World Cup diễn ra rạng sáng 15.7 theo giờ Việt Nam.

Theo chiến lược gia 57 tuổi, đội bóng của ông thua kém đối thủ cả về chuyên môn, chiến thuật lẫn thể lực.

HLV Deschamps trách Pháp mắc nhiều lỗi: 'Chúng tôi thi đấu dưới phong độ'

Được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch trước giải đấu, đội tuyển Pháp lại không thể hiện được sức mạnh vốn có khi bị Tây Ban Nha kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối. Đội bóng xứ bò tót làm chủ khu trung tuyến, khóa chặt Kylian Mbappe và liên tục trừng phạt những sai lầm của hàng thủ Pháp.

HLV Deschamps nói trong buổi họp báo sau trận: "Rõ ràng Tây Ban Nha là một đội bóng rất mạnh và họ đã chứng minh điều đó tối nay. Chúng tôi chơi dưới sức so với những trận trước, mắc nhiều sai lầm kỹ thuật hơn và cũng thua kém đối thủ về thể lực".

Đội bóng xứ bò tót làm chủ khu trung tuyến, khóa chặt Kylian Mbappe ẢNH: REUTERS

Hàng công từng được kỳ vọng với bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Mbappe gần như "tắt điện" khi không có nhiều khoảng trống để chơi bóng. Tây Ban Nha liên tục gây áp lực, cắt đứt các đường chuyền và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Theo HLV Deschamps nhìn nhận để đánh bại Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp cần phải đạt phong độ cao nhất, nhưng điều đó đã không xảy ra. Khó khăn của đội tuyển Pháp còn đến từ chấn thương của trung vệ William Saliba. Trong khi đó, tiền vệ Adrien Rabiot phải thi đấu dè dặt hơn sau khi sớm nhận thẻ vàng.

HLV Deschamps dành nhiều lời khen cho khả năng tổ chức của Tây Ban Nha: "Họ phối hợp rất tốt, đọc tình huống và hướng chuyền bóng cực kỳ chính xác để cắt các đường lên bóng của chúng tôi. Chúng tôi không tìm ra lời giải. Một phần là do chính mình chơi không tốt như những trận trước, nhưng cũng phải ghi nhận Tây Ban Nha đã khiến chúng tôi không thể phát huy điểm mạnh".

Thất bại này cũng chấm dứt hy vọng góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp của đội tuyển Pháp, sau khi từng vào chung kết năm 2022 và để thua Argentina trên chấm luân lưu.

Dù rất thất vọng, HLV Deschamps vẫn không phủ nhận những gì đội bóng đã làm được tại giải. "Các cầu thủ rất buồn vì hành trình của chúng tôi khép lại ở đây. Đây là tập thể luôn khát khao chiến thắng nên thất bại này thực sự đau đớn. Nhưng tôi không muốn phủ nhận tất cả những gì đội bóng đã làm được. Chỉ đơn giản là ở trận đấu này, Tây Ban Nha đã thể hiện tốt hơn chúng tôi".

Sau thất bại ở bán kết, đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina.