Chiến thắng tại sân Dallas đến từ quả phạt đền của Mikel Oyarzabal trong hiệp một và pha lập công của Pedro Porro sau giờ nghỉ. Tây Ban Nha kiểm soát thế trận trước ứng viên vô địch hàng đầu là đội tuyển Pháp, qua đó giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Phát biểu sau trận, HLV De la Fuente gửi thông điệp đầy tự tin tới đối thủ ở trận chung kết, dù đó là Argentina hay Anh.

HLV De la Fuente gửi lời cảnh báo trước chung kết: Tây Ban Nha không ngại Argentina hay Anh

Ông nói: "Chúng tôi đang có cảm giác không thể bị đánh bại. Pháp vừa phải đối đầu với đội tuyển mạnh nhất thế giới".

Các cầu thủ của tôi, thật tuyệt vời khi được chứng kiến họ thi đấu. Hôm nay là một màn trình diễn đẳng cấp. Những điều tưởng như rất khó, họ lại khiến tất cả trở nên dễ dàng".

Chiến thắng trước đội tuyển Pháp cũng giúp Tây Ban Nha nâng chuỗi trận bất bại lên con số 37, cân bằng kỷ lục của một đội tuyển châu Âu ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam do Ý thiết lập trong giai đoạn 2018-2021.

Pedro Porro nâng tỉ số lên 2-0, đưa Tây Ban Nha tiến vào chung kết World Cup ẢNH: REUTERS

Ít ai nghĩ Tây Ban Nha sẽ tiến một mạch tới chung kết sau khi khởi đầu World Cup bằng trận hòa không bàn thắng trước Cabo Verde ở vòng bảng. Tuy nhiên, càng vào sâu, đội bóng của De la Fuente càng chơi thăng hoa khi lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp, chỉ để thủng lưới đúng một bàn ở vòng knock-out.

Theo HLV De la Fuente, tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi giành vé vào chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử, Tây Ban Nha sẽ chờ xác định đối thủ sau trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.

Nếu gặp Argentina, đó sẽ là màn so tài giữa nhà vô địch châu Âu và đương kim vô địch World Cup. Còn nếu đối đầu đội tuyển Anh, đây sẽ là cuộc tái đấu trận chung kết EURO 2024.

Dù đã giành quyền vào chung kết, HLV De la Fuente cho biết ông không quá bận tâm việc Tây Ban Nha sẽ chạm trán Argentina hay Anh. Theo chiến lược gia 64 tuổi, mỗi đội đều sở hữu những điểm mạnh riêng.

Ông thừa nhận sẽ rất hào hứng nếu được đối đầu Argentina bởi HLV Lionel Scaloni là bạn thân của mình, nhưng cũng đánh giá rất cao đội tuyển Anh. "Dù đối thủ cuối cùng là ai, Tây Ban Nha đều sẵn sàng bước vào trận đấu với sự tự tin cao nhất", vị HLV nói.

Đáng chú ý, đây là mùa hè thứ ba liên tiếp Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở một trận bán kết giải đấu lớn. Tại EURO 2024, Lamine Yamal từng ghi bàn giúp La Roja thắng 2-1, trước khi họ tiếp tục vượt qua Pháp với tỷ số 5-4 ở bán kết UEFA Nations League năm 2025.