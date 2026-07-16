Đội tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 chưa đầy 10 phút. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Argentina đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng với 2 bàn thắng liên tiếp của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez để giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết vào rạng sáng 26.7 (theo giờ VN).

Nếu chỉ nhìn vào diễn biến hơn 80 phút đầu, đây không phải trận đấu mà Argentina vượt trội đối thủ. Thậm chí, sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon đầu hiệp 2, đội tuyển Anh mới là đội nắm lợi thế lớn hơn. Argentina có những thời điểm bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự rõ rệt.

Argentina thắng vì bản lĩnh, đội tuyển Anh thua vì sợ hãi quá sớm

Tuy nhiên, khác biệt của nhà đương kim vô địch lại nằm ở khả năng xử lý những thời khắc quyết định. Khi bị dẫn bàn, Argentina không đánh mất sự bình tĩnh hay nóng vội dồn bóng bằng mọi giá. Họ vẫn kiên trì triển khai lối chơi, liên tục gây sức ép và chờ đợi sai lầm từ đối phương.

Đó cũng là hình ảnh xuyên suốt hành trình của Argentina tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không phải lúc nào cũng kiểm soát hoàn toàn thế trận hay tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ. Nhưng mỗi khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, họ luôn biết cách duy trì sự tỉnh táo và tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi.

Điều đó tiếp tục được thể hiện ở bán kết. Sau khi Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 86, Argentina không hài lòng với việc đưa trận đấu vào hiệp phụ mà tiếp tục dồn lên tìm bàn quyết định. Chỉ ít phút sau, Lionel Messi thực hiện đường chuyền tạo nên tình huống để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng.

Messi không ghi bàn, nhưng một lần nữa cho thấy vai trò của thủ lĩnh trong những trận cầu lớn. Khi trận đấu trở nên hỗn loạn, chính kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của anh giúp Argentina duy trì được sự sáng suốt để kết liễu đối thủ. Đó là phẩm chất mà không nhiều đội bóng có được ở những thời điểm áp lực nhất.

Bước lùi chiến thuật khiến đội tuyển Anh trả giá

Nếu Argentina giành chiến thắng nhờ bản lĩnh, thì đội tuyển Anh cũng có lý do để tiếc nuối khi bước ngoặt của trận đấu phần nào xuất phát từ chính quyết định chiến thuật của mình.

Sau khi có bàn dẫn trước, HLV Thomas Tuchel lựa chọn đưa Ezri Konsa vào sân và chuyển đội tuyển Anh sang sơ đồ 5 hậu vệ với mục tiêu bảo toàn tỷ số. Đây không phải quyết định quá bất ngờ bởi chiến lược gia người Đức từng thành công với cách tiếp cận này trong trận thắng Mexico ở vòng 16 đội.

Tuy nhiên, bối cảnh của 2 trận đấu hoàn toàn khác nhau. Trước Argentina, đội tuyển Anh vẫn đang chơi cân bằng và kiểm soát khá tốt thế trận. Việc chủ động lùi sâu khiến đội bóng gần như từ bỏ khả năng cầm bóng, đồng thời trao hoàn toàn quyền chủ động cho đối thủ.

HLV Thomas Tuchel bị chỉ trích sau quyết định lùi sâu phòng ngự khiến đội tuyển Anh đánh mất lợi thế trước Argentina ẢNH: REUTERS

Sự thay đổi ấy không chỉ tác động đến cách vận hành chiến thuật mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Khi khoảng cách giữa các tuyến ngày càng lùi sát khung thành Jordan Pickford, đội tuyển Anh gần như chỉ còn tập trung chống đỡ. Trong khi đó, Argentina càng chơi càng tự tin khi liên tục được đưa bóng đến sát vòng cấm.

Thực tế, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện. Alexis Mac Allister đưa bóng dội cột dọc, Pickford phải liên tục cứu thua và hàng thủ đội tuyển Anh ngày càng chịu nhiều áp lực. Bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ở cấp độ cao nhất của bóng đá, đôi khi khác biệt không nằm ở việc đội nào chơi hay hơn trong cả trận, mà là đội nào giữ được sự chủ động lâu hơn. Đội tuyển Anh đã đánh mất điều đó quá sớm. Khi lựa chọn bảo vệ lợi thế thay vì tiếp tục kiểm soát trận đấu, họ vô tình trao cho Argentina điều mà nhà đương kim vô địch cần nhất: thời gian và không gian để tạo nên khác biệt.

Thất bại trước Argentina vì thế không đơn thuần là một trận thua ở những phút cuối. Nó tiếp tục nối dài nỗi tiếc nuối của đội tuyển Anh tại các giải đấu lớn, đồng thời cho thấy bản lĩnh và khả năng kiểm soát áp lực vẫn là yếu tố tạo nên khác biệt giữa một đội bóng mạnh và một nhà vô địch thực thụ.

World Cup 2026 khép lại vòng bán kết với 2 kết quả đáng chú ý: đội tuyển Tây Ban Nha thắng đội tuyển Pháp 2-0, trong khi đội tuyển Argentina ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh 2-1. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết ngày 20.7, còn đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp sẽ tranh hạng ba vào ngày 19.7 (theo giờ VN).

Vột lần nữa, bóng đá không về nhà cùng đội tuyển Anh.