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Thể thao World Cup 2026

Messi và Argentina thích thú ‘soi phao thi’ của thủ môn Pickford, chỉ tiếc Anh chẳng được dùng

Giang Lao
Giang Lao
Kênh ESPN đã ghi lại khoảnh khắc thú vị sau trận bán kết World Cup 2026, Argentina thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 ngày 16.7, khi Messi thích thú xem 'phao thi' của thủ môn Pickford chỉ dẫn về các quả sút 11 m.

Pickford "ghi chú" ra sao về Messi?

Đoạn clip của kênh ESPN chia sẻ, trong lúc các cầu thủ Argentina đang ăn mừng màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Anh để giành vé vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Bỗng một số cầu thủ, trong đó có Messi dừng lại khi trông thấy một thành viên ban huấn luyện đưa cho họ xem một bình nước trên đó có ghi chú những thói quen của các cầu thủ Argentina khi sút phạt đền 11 m. Bình nước này chắc chắn là của thủ môn Pickford của đội tuyển Anh, nhằm chuẩn bị cho khả năng sẽ thực hiện loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, có lẽ do đội tuyển Anh để thua ngay trong giờ thi đấu chính thức, nên bình nước có "phao thi" của thủ môn Pickford này đã bị bỏ quên luôn trên sân. Vì vậy, đã giúp các thành viên của đội tuyển Argentina nhặt được và "săm soi" ra sao. 

Đáng nói, Messi cũng tham gia và anh lộ vẻ rất thích thú xen lẫn cả sự ngạc nhiên. Trong đó, Pickford đã ghi chú các chỉ dẫn ngắn gọn nhưng chi tiết về thói quen cách sút 11 m, như của Messi là "thường giả vờ sút bên trái, ngả người về bên phải". Thậm chí, thủ môn dự bị của Argentina là Gero Rulli cũng được ghi chú cách sút 11 m...

Tương tự, gần như toàn bộ các cầu thủ khác của đội tuyển Argentina đều được ghi chú cách sút 11 m vào một tờ giấy, và được dán cẩn thận vào bình nước của thủ môn Pickford.

Messi và Argentina thích thú ‘soi phao thi’ của thủ môn Pickford, chỉ tiếc Anh chẳng được dùng- Ảnh 1.

Những ghi chú của thủ môn Pickford về thói quen sút 11 m của các cầu thủ Argentina

Ảnh: HLV thể lực của đội tuyển Argentina, ông Luis Martin chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Instagram hình ảnh các ghi chú của thủ môn Pickford

Chỉ có điều, những ghi chú này không thể áp dụng, do đội tuyển Anh được xem là tự đánh mất mọi lợi thế của mình sau khi ghi bàn mở tỷ số 1-0 do Gordon ghi phút 55. HLV Tuchel đã chủ động cho các cầu thủ của mình lui về phòng ngự quá sớm, để Messi và các đồng đội vùng lên ào ạt ghi lại hai bàn ở các phút cuối giành trận thắng tỷ số 2-1 ngay trong giờ thi đấu chính thức, để giành vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Argentina thắng vì bản lĩnh, đội tuyển Anh thua vì sợ hãi quá sớm

Hình ảnh về bình nước "phao thi" của Pickford sau đó được HLV thể lực của đội tuyển Argentina, ông Luis Martin chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Instagram kèm dòng trạng thái có phần chế giễu: "Đáng tiếc, chúng đã không được áp dụng như kế hoạch".

Với Messi, danh thủ này đã thực hiện 2 quả phạt đền tại World Cup 2026 cho đến nay, nhưng cả hai lần anh đều thực hiện không thành công, bao gồm ở trận vòng bảng gặp đội tuyển Áo, và trận tại vòng 32 đội gặp Ai Cập.

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