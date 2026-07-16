David Beckham kìm nén nước mắt khi Anh bị Argentina quật ngã, vợ Victoria và con trai an ủi

Ở trận bán kết giữa Anh và Argentina rạng sáng 16.7, gia đình Beckham có mặt đông đủ để tiếp lửa cho đội tuyển Anh. Họ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong trận đấu được xem là hấp dẫn bậc nhất World Cup 2026.

Gia đình Beckham trải qua chuyến "tàu lượn" cảm xúc

Khi Anthony Gordon mở tỷ số cho đội tuyển Anh ở phút 55, David Beckham bật dậy ăn mừng đầy phấn khích. Vợ của David Beckham, Victoria cũng gây chú ý khi lao vào ôm chồng sau bàn thắng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khá điềm tĩnh của cô ở trận tứ kết trước đó.

Gia đinh Beckham ăn mừng khi đội tuyển Anh mở tỷ số ẢNH: REUTERS

Đáng tiếc, niềm vui của gia đình Beckham, cũng như hàng triệu CĐV Anh, chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút. Đội tuyển Argentina sau đó đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi ghi liền hai bàn trong khoảng bảy phút cuối trận nhờ Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, hoàn tất màn ngược dòng để thắng 2-1, giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc David Beckham ôm đầu thất vọng. Theo truyền thông Anh, cựu danh thủ 51 tuổi cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe sau khi chứng kiến đội tuyển quê hương thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch thế giới.

Cựu ca sĩ Victoria liên tục ở bên cạnh động viên chồng, trong khi cậu con trai Cruz cũng tiến đến ôm và an ủi cha sau trận đấu. Những hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ, bởi Beckham từ lâu luôn là một trong những biểu tượng gắn bó sâu sắc nhất với đội tuyển Anh.

Đặc biệt, thất bại lần này còn mang đến cảm xúc rất đặc biệt với Beckham khi đội tuyển Anh phải đối đầu Argentina của Lionel Messi. Hai người vốn có mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm làm việc cùng nhau tại Inter Miami, nơi Beckham là đồng sở hữu còn Messi là ngôi sao số một.

Trước trận đấu, gia đình Beckham cũng đứng hát Quốc ca Anh cùng các CĐV. Beckham đã theo sát hành trình của đội tuyển Anh trên đất Mỹ với hy vọng được chứng kiến thế hệ hiện tại chấm dứt cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài từ năm 1966, nhưng rốt cuộc lại phải ra về trong nỗi tiếc nuối.

Danh thủ bóng đá người Anh đã không thể nở nụ cười vì đội tuyển nước nhà thua ngược Argentina ẢNH: REUTERS

Không chỉ Beckham, người vợ Victoria cũng trở thành tâm điểm theo một cách khác. Sau khi bị cộng đồng mạng trêu chọc vì phản ứng quá bình thản ở trận tứ kết, lần này cựu thành viên nhóm Spice Girls ăn mừng đầy cảm xúc khi Gordon ghi bàn. Trước đó, chính Beckham từng hài hước bênh vực vợ trên mạng xã hội khi khẳng định: "Cô ấy ăn mừng trong lòng thôi, chỉ phản ứng chậm hơn tôi một chút".

Victoria từng nhiều lần thừa nhận cô không thực sự yêu thích bóng đá trong những năm đầu kết hôn với Beckham. Tuy nhiên, kể từ khi Beckham giải nghệ và trở thành đồng sở hữu Inter Miami, cô cho biết đã cảm thấy gần gũi hơn với môn thể thao vua và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện bóng đá lớn.