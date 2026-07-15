David Beckham ‘chỉ bài’ cho đội tuyển Anh tránh bẫy khiêu khích của Messi và Argentina?

Bóng dáng Beckham và ký ức năm 1998

Pickford cho rằng, anh và các đồng đội ở đội tuyển Anh thuộc nằm lòng những ký ức về năm 1998 với David Beckham từng bị "gài bẫy", nhận thẻ đỏ và "Tam sư" phải ôm hận trước kình địch Argentina, để thua trận vòng 16 đội tại World Cup 1998 trên loạt sút luân lưu và từ đó "đã định hình nên mối kình địch kéo dài nhiều thế hệ".

Sự cố dẫn đến chiếc thẻ đỏ của ông Beckham năm 1998 Ảnh: Tư liệu Reuters

Với những ký ức về năm 1998 vẫn còn hiện hữu, đội tuyển Anh đang dựa vào một phiên bản trưởng thành và kỷ luật hơn của chính mình, để đối đầu với một đội tuyển Argentina đã biến sự kiên cường, tính cạnh tranh và sức mạnh tinh thần thành một trong những vũ khí mạnh nhất của họ trên đấu trường thế giới, theo Pickford.

Cuộc gặp gỡ giữa đội tuyển Anh với Argentina tại bán kết World Cup 2026 (diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7 trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta), chắc chắn gợi lại ký ức về một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử World Cup của "Tam sư" (biệt danh đội tuyển Anh): thẻ đỏ của David Beckham tại World Cup 1998 ở Pháp, khi ông bị đuổi khỏi sân vì đá vào Diego Simeone trong trận đấu ở vòng 16 đội.

Sự cố này khiến đội tuyển Anh phải thi đấu với 10 người và trở thành một trong những khoảnh khắc định hình nên mối kình địch kéo dài nhiều thế hệ cho đến nay. Vì người Anh cho rằng, Simeone đã gài bẫy Beckham, còn Beckham thì lại quá ngây thơ trả đũa không đáng có.

Sự cố khiến đội tuyển Anh năm 1998 sở hữu một thế hệ cầu thủ xuất sắc và một tiền đạo Michael Owen tuổi trẻ (khi đó mới 18 tuổi) xuất chúng, đã phải sớm ra về đầy tiếc nuối.

Với Beckham, thời điểm đó ông phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội, mà phải đến năm 2002 khi ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Anh thắng Argentina tỷ số 1-0 (vòng bảng), thì mới được tha thứ.

Beckham và các con trai đến xem đội tuyển Anh tập luyện gần đây Ảnh: Reuters

Pickford, hiện 32 tuổi, là người đang giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup của một thủ môn đội tuyển Anh với 18 trận, nhận thức được tầm quan trọng lịch sử của trận đấu, nhưng anh tin rằng trọng tâm vẫn phải là bóng đá.

"Tôi nghĩ, đó chỉ là một trận bóng đá và cả hai nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt đều đến đó để xem một trận đấu bóng đá đỉnh cao, đó là điều mà nó mang lại. Nó gắn kết người hâm mộ, gắn kết các quốc gia và đó là hai quốc gia tự hào, đó là điều quan trọng. Cả hai chúng ta đều là những quốc gia tự hào. Bóng đá sẽ nói lên tất cả và về trọng tài, đó là công việc của họ. Chúng ta không thể kiểm soát câu chuyện đó và điều quan trọng là chỉ tập trung vào bóng đá", Pickford nhấn mạnh.

Đội tuyển Anh đã trưởng thành

Pickford chỉ ra lý do vì sao anh tin đội tuyển Anh hiện nay đã trưởng thành về nhiều mặt và khác xa các bậc đàn anh trước đây. Trong đó, tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trận đấu áp lực cao, đã được các cầu thủ Anh thể hiện xuyên suốt giải đấu này từ các trận vòng bảng cho đến nay.

Thủ môn Pickford tin tưởng đội tuyển Anh sẽ không mắc bẫy khiêu khích của Messi và đồng đội Argentina nếu có xảy ra Ảnh: Reuters

"Vâng, tôi nghĩ các bạn đã thấy xuyên suốt giải đấu này sự khát khao giành chiến thắng của chúng tôi, trong từng pha tranh chấp của chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa từng dính vào bất kỳ vụ ẩu đả nào. Chúng tôi đã rất tôn trọng đối thủ trong trận đấu. Nếu quyết định có lợi cho chúng tôi, nếu không, chúng tôi chỉ cần điều chỉnh lại, tiếp tục và để bóng đá lên tiếng", Pickford chia sẻ.

Anh cũng nhấn mạnh, yếu tố kỷ luật là một trong những điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Anh dưới thời HLV Tuchel. "Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi đã làm xuyên suốt giải đấu. Ngoại trừ Jarell Quansah (nhận thẻ đỏ trận gặp Mexico), chúng tôi không có bất kỳ cầu thủ nào bị treo giò hay nhận thẻ vàng thứ hai hoặc bất cứ điều gì tương tự", Pickford nhấn mạnh và đề cao yếu tố kỷ luật thi đấu của toàn đội.

Những yếu tố này, cùng các cuộc gặp gỡ gần đây với David Beckham sau khi đội tuyển Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 ở hiệp phụ để vào bán kết gặp Argentina của Messi, Pickford tin rằng, anh và các đồng đội của mình đã có đủ mọi kinh nghiệm cần thiết để không bị cuốn vào những hành động khiêu khích tiềm tàng từ đối thủ, và tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.