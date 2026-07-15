Khi người Mỹ chịu áp lực ở trận Anh - Argentina

Argentina bước vào bán kết với một di sản không mấy dễ chịu khi có hàng loạt tình huống liên quan trọng tài gây tranh cãi. Ở vòng 1/8 gặp Ai Cập, đội bóng của HLV Scaloni bị dẫn 0-2 rồi lội ngược dòng thắng 3-2, nhưng bàn quyết định chỉ đến sau khi trọng tài Francois Letexier bỏ qua một pha va chạm trong vòng cấm mà phía Ai Cập cho rằng Mohamed Salah đã bị phạm lỗi. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sau đó gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Đến cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ, tranh cãi tiếp tục nổ ra sau tấm thẻ đỏ vì lỗi ăn vạ của Embolo, khiến đại diện châu Âu chỉ còn chơi với 10 người. Và với lợi thế quân số, thầy trò ông Scaloni giành chiến thắng 3-1 sau 120 phút căng thẳng.

Embolo (7) nhận tấm thẻ đỏ tranh cãi trong trận Thụy Sĩ - Argentina ẢNH: REUTERS

Trước đó, ở trận mở màn gặp Algeria, Messi có pha dùng gầm giày đạp vào chân đối thủ nhưng không bị rút thẻ, trong khi một cầu thủ khác nhận thẻ đỏ vì lỗi tương tự chỉ vài ngày sau. Cộng thêm thống kê Argentina phạm đến 59 lỗi nhưng chỉ nhận 3 thẻ vàng kể từ đầu giải, nghi ngờ về sự nương tay càng lan rộng trên mạng xã hội.

Về phía FIFA, Trưởng ban trọng tài Pierluigi Collina nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định các quyết định đều tuân thủ đúng luật. Ông nhấn mạnh để kết luận có sự thiên vị, cần bằng chứng cụ thể về việc chỉ đạo hay can thiệp quy trình, chứ không thể chỉ dựa trên cảm nhận của người xem. Thậm chí để giảm áp lực dư luận, từ vòng tứ kết, FIFA đã yêu cầu các trọng tài VAR trực tiếp có mặt tại sân thay vì chỉ làm việc từ trung tâm điều hành ở Dallas.

Nhưng ngay cả những nỗ lực đó cũng không giúp tình hình lắng xuống. Việc bố trí toàn bộ 5 trọng tài người Argentina điều hành trận tứ kết giữa Pháp và Ma Rốc bị xem là một quyết định thiếu nhạy cảm về mặt hình ảnh (do bóng đá Pháp và Argentina căng thẳng sau chung kết World Cup 2022), dù trận đấu đó diễn ra suôn sẻ.

Chính vì bối cảnh đó, tổ trọng tài Ismail Elfath, Corey Parker và Kyle Atkins bước vào trận bán kết giữa Anh và Argentina trong tâm thế đặc biệt nhạy cảm. Bất kỳ tình huống gây tranh cãi nào, như một pha vào bóng ở vòng cấm, một tình huống việt vị sát nút, hay cách xử lý thẻ phạt với riêng Messi, đều có nguy cơ bị soi chiếu qua lăng kính thiên vị mà dư luận đã định hình suốt gần một tháng qua.

Suy cho cùng, phần lớn tranh cãi quanh Argentina vẫn nằm ở cách diễn giải các tình huống cụ thể nhiều hơn là bằng chứng có hệ thống. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, cảm nhận của đám đông đôi khi quan trọng không kém sự thật. Nếu ông Elfath đưa ra một quyết định gây tranh cãi theo hướng có lợi cho Argentina, đó sẽ không còn là chuyện của riêng trận đấu, mà trở thành minh chứng mới cho những nghi ngờ đã tồn tại suốt giải đấu. Còn nếu trận đấu trôi qua êm đềm, có lẽ đó mới là kết quả tốt nhất mà FIFA có thể mong đợi lúc này: một trận bán kết được nhớ đến vì Messi, Bellingham, chứ không phải vì tiếng còi.