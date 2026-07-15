Báo chí Tây Ban Nha chỉ muốn đội nhà đấu Messi và Argentina ở chung kết World Cup 2026, tại sao?

Mối "ân oán" Finalissima phải được giải quyết

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Sau khi "La Roja" (biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha) đã thắng Pháp ở bán kết, Messi và Argentina cũng cần làm điều tương tự khi gặp đội tuyển Anh ở trận bán kết còn lại (lúc 2 giờ ngày 16.7), để hoàn thành trận chung kết World Cup 2026 trong mơ và giải quyết luôn ân oán tranh cãi dữ dội từ trận chung kết Finalissima bị hủy bỏ hồi tháng 3".

Sao trẻ Lamine Yama cho rằng, 'gặp Messi trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ thật tuyệt vời. Tôi hy vọng vậy!', anh nói với kênh DAZN Ảnh: Reuters

Trận chung kết Finalissima, giữa nhà đương kim vô địch EURO (châu Âu) và Copa America (Nam Mỹ), lần lượt Tây Ban Nha gặp Argentina đã chốt lịch diễn ra vào cuối tháng 3 năm nay tại Qatar, nhưng bị hủy bỏ vì cuộc xung đột ở Trung Đông diễn ra.

Trận đấu này sau đó được xếp lịch diễn ra ở Ý trong lịch FIFA Days tháng 3, nhưng phía Tây Ban Nha được cho đã đồng ý, nhưng sau đó lại muốn tổ chức ở sân nhà Bernabeu tại Madrid. Còn Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và CONMEBOL (Nam Mỹ) lại muốn đưa về Buenos Aires (Argentina).

Tranh cãi nổ ra căng thẳng, khi không bên nào chịu thua bên nào, vì ai cũng nghĩ rằng đối phương sẽ được hưởng lợi nếu thi đấu ở sân nhà của mình.

HLV De la Fuente gửi lời cảnh báo trước chung kết: Tây Ban Nha không ngại Argentina hay Anh

Sự việc còn trở nên nóng bỏng, khi phía Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) lấy lý do "đụng" lịch thi đấu, nên giờ chót từ chối đàm phán tổ chức thi đấu. Trận đấu này chính thức bị hủy vào ngày 15.3, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ra thông báo, rằng các bên không đạt thỏa thuận chọn địa điểm trung lập hoặc ngày thi đấu mới để tổ chức trận đấu.

Mặc dù vậy, trong lịch FIFA Days tháng 3, Tây Ban Nha lại liên tiếp tổ chức thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển Serbia và Ai Cập. Điều này khiến AFA và CONMEBOL chỉ trích dữ dội, cho rằng "Tây Ban Nha sợ thua ngay trước World Cup 2026, nên phải tìm cách từ chối thi đấu với Argentina".

Chủ tịch CONMEBOL, ông Alejandro Dominguez còn đưa ra tuyên bố gây sốc: "Nếu Tây Ban Nha đã tìm mọi cách từ chối thi đấu, nhưng lại thi đấu giao hữu chỉ vì họ sợ thua, thì danh hiệu vô địch Finalissima 2026 xứng đáng thuộc về Argentina". Dĩ nhiên, UEFA và RFEF hoàn toàn không chấp nhận.

Messi sẽ có cơ hội đối đầu với Yamal, cầu thủ trẻ được anh 'truyền ma thuật' từ khi còn bé? Ảnh: Reuters

Chung kết World Cup 2026 sẽ giải quyết luôn Finalissima?

"Giờ đây, giấc mơ này hoàn toàn phụ thuộc vào Messi và Argentina. Nếu Albiceleste có thể vượt qua đội tuyển Anh, đối thủ nguy hiểm ở Atlanta, họ sẽ giành vé vào chung kết vào cuối tuần này (ngày 20.7, giờ Việt Nam), và tạo nên cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục mà người hâm mộ đã chờ đợi.

Đó sẽ là sân khấu hoàn hảo để Tây Ban Nha và Argentina cuối cùng gặp nhau, chỉ vài ngày sau khi La Roja dập tắt hy vọng vô địch của Pháp, để lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử", MARCA bày tỏ.

Trước trận chung kết World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết lần đầu tiên năm 2010 tại Nam Phi, và đăng quang ngôi vô địch thế giới cũng lần đầu tiên của mình (thắng Hà Lan tỷ số 1-0 sau hiệp phụ).

"Liệu Messi và Argentina có hoàn thành nhiệm vụ để gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 trong mơ và thật hoành tráng. Hãy chờ xem, Tây Ban Nha và Yamal đang đợi đấy Messi!", MARCA thách thức.