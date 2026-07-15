Messi toàn thắng khi trọng tài Mỹ Elfath bắt các trận của Inter Miami, báo chí Anh sôi sục

Căng thẳng trận Anh - Argentina, Messi bình thản

Buổi tập của đội tuyển Argentina tại Trung tâm huấn luyện Atlanta United ngày 15.7, chỉ vài giờ trước trận bán kết còn lại của World Cup 2026 với đội tuyển Anh diễn ra trên sân Mercedes-Benz (lúc 2 giờ ngày 16.7), Messi bình thản ngồi xem các đồng đội tập luyện trước khi vào sân hoàn thành khối luyện tập luyện dành riêng cho mình.

Messi bình thản ngồi xem các đồng đội tập luyện và giữa 'cơn bão' trọng tài Mỹ bị báo chí Anh chỉ trích Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các tin tức liên quan Messi và đội tuyển Argentina lại được FIFA ưu ái xuất hiện rầm rộ trên báo chí Anh. Điều này xảy ra là vì trọng tài người Mỹ, Ismail Elfath cùng các trợ lý đồng hương Corey Parker và Kyle Atkins được phân công điều hành trận đấu.

Báo chí Anh nhanh chóng nhận ra trọng tài Elfath làm việc ở giải MLS (Mỹ), vốn điều hành 5 trận đấu liên quan đến Messi kể từ khi anh gia nhập Inter Miami vào tháng 7.2023 đến nay, và tất cả các trận đấu này đều kết thúc với chiến thắng.

"Đó là trọng tài rất ưa thích của Messi, bất chấp những giả thuyết cho rằng World Cup này đã bị dàn xếp", báo Anh, Daily Mail, phản ứng. "FIFA đã chọn trọng tài điều khiển, khoảnh khắc quan trọng nhất của Messi", theo tờ The Sun. Còn tờ Daily Mirror nói thẳng: "Trọng tài được xác nhận… và Argentina có được điều họ muốn".

Theo Reuters, việc trọng tài Elfath có "thành tích" điều hành các trận của Inter Miami với Messi thi đấu, luôn kết thúc với chiến thắng cho họ - không có trận nào hòa hoặc thua, chính là lý do khiến báo chí Anh sôi sục. Thậm chí, người hâm mộ nước Anh cũng tức giận và dẫn đến những cáo buộc "FIFA đã dàn xếp giải đấu để Messi một lần nữa vô địch World Cup".

Phía Argentina, báo chí nước này chỉ trích rằng, người Anh lại luôn lo sợ mọi thứ trước các trận cầu lớn và luôn tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh và lo sợ cho thất bại.

Trọng tài Elfath là ai?

Trọng tài Elfath, 44 tuổi, một công dân Mỹ gốc Ma Rốc. Ông từng là trọng tài thứ tư trong trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi Messi và đội tuyển Argentina đánh bại Pháp trên chấm phạt đền sau trận hòa 3-3 kinh điển để đăng quang ngôi vô địch.

Trọng tài người Mỹ, Ismail Elfath và các trợ lý đồng hương điều hành trận bán kết nóng bỏng Anh - Argentina Ảnh: Reuters

Sau đó, Messi gia nhập Inter Miami vào mùa hè năm sau. Elfath, từng 2 lần là trọng tài xuất sắc nhất năm của MLS, đã được chọn làm trọng tài chính trong trận chung kết Leagues Cup năm 2023, đó là trận Inter Miami đánh bại Nashville SC - cũng trên chấm phạt đền - mang về danh hiệu đầu tiên và rất nhanh chóng cho Messi tại đội bóng mới.

Tại World Cup 2026, Elfath đã làm trọng tài hai trận vòng bảng - Nhật Bản gặp Hà Lan và Tây Ban Nha gặp Uruguay - cũng như trận Na Uy gây bất ngờ khi đánh bại Brazil ở vòng 16 đội. Trận bán kết Anh - Argentina là trận tiếp theo mà trọng tài người Mỹ này được điều hành.

Anh hoặc Argentina giành chiến thắng sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở chung kết vào ngày 20.7 trên sân MetLife. Ở trận bán kết đầu, Tây Ban Nha thắng đội tuyển Pháp tỷ số 2-0 ngày 15.7 do công Oyarzabal và Porro ghi bàn.