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Thể thao World Cup 2026

An ninh siết chặt trận Anh - Argentina để tránh bạo loạn, Atlanta làm điều chưa từng có ở World Cup 2026

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Sở Cảnh sát Atlanta (APD) thông báo sẽ tăng cường lực lượng an ninh cho trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 16.7 (giờ Việt Nam).

World Cup 2026 tính đến nay chưa xảy ra bạo loạn nghiêm trọng như từng xảy ra ở một số kỳ giải thập niên 1980-1990, nhưng nhà chức trách vẫn không muốn chủ quan với trận đấu cuối cùng trong 7 trận được tổ chức tại sân Atlanta Stadium.

APD cho biết lực lượng và nguồn lực bổ sung đã được triển khai và sẽ tiếp tục được bố trí một cách chiến lược quanh khu vực diễn ra sự kiện. Cơ quan này cũng khẳng định các điều chỉnh an ninh là hoạt động thường quy khi tổ chức sự kiện quy mô lớn như World Cup, đồng thời cho biết họ phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong công tác lên kế hoạch, dù không tiết lộ chi tiết các đánh giá rủi ro cụ thể.

An ninh siết chặt trận Anh - Argentina để tránh bạo loạn, Atlanta làm điều chưa từng có ở World Cup 2026- Ảnh 1.

CĐV Argentina lực lượng rất hùng hậu

Ảnh: Reuters

An ninh siết chặt trận Anh - Argentina để tránh bạo loạn, Atlanta làm điều chưa từng có ở World Cup 2026- Ảnh 2.

Lực lượng an ninh sẽ được bổ sung dày đặc để đảm bảo không có vấn đề nào phát sinh trước, trong và sau trận đấu

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng An ninh Argentina, bà Alejandra Monteoliva, cho biết, vấn đề an ninh đã được bàn thảo tại một cuộc họp ở Mỹ vào ngày 13.7. Theo bà, lần đầu tiên tại giải đấu, CĐV 2 đội sẽ được dẫn vào sân qua các cổng riêng biệt.

Bà cũng tiết lộ sẽ có khoảng 1.600 nhân viên an ninh được huy động. Bà bày tỏ mong muốn không khí trận đấu diễn ra trong hòa bình. Do chính sách bán vé của FIFA, việc phân khu khán đài cho hai nhóm CĐV như thường thấy ở các giải quốc nội Anh và Argentina gần như không thể thực hiện được trong trận này.

An ninh siết chặt trận Anh - Argentina để tránh bạo loạn, Atlanta làm điều chưa từng có ở World Cup 2026- Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

An ninh siết chặt trận Anh - Argentina để tránh bạo loạn, Atlanta làm điều chưa từng có ở World Cup 2026- Ảnh 4.

Khán giả Anh cũng rất cuồng nhiệt

Ảnh: Reuters

Một điểm đáng chú ý, bà Monteoliva cho biết CĐV Argentina sẽ không được mang cờ hoặc biểu ngữ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Falklands (Argentina gọi là Malvinas; 2 nước có một cuộc chiến tranh để tranh chấp chủ quyền quần đảo này vào năm 1982) vào sân. Bà nhấn mạnh mọi vật phẩm mang thông điệp khiêu khích, dù về chính trị hay chủng tộc, đều bị cấm mang vào sân.

Về phía người hâm mộ Anh, hình ảnh đã được cải thiện đáng kể so với thời kỳ các nhóm hooligan gây bạo loạn tại World Cup 1982 và 1998. Hiệp hội CĐV bóng đá Anh (FSA) ra tuyên bố trước trận bán kết, bày tỏ tự hào về cách hành xử của người hâm mộ Anh trên khắp Bắc Mỹ trong suốt giải đấu, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục giữ gìn hình ảnh và thể hiện tinh thần cổ vũ văn minh.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin địa phương khác, trận đấu này được xem là một trong những trận có mức độ rủi ro cao nhất giải do căng thẳng lịch sử liên quan đến cuộc chiến Falklands. Một số video lan truyền trên mạng cho thấy CĐV hai bên đã xảy ra xô xát tại Miami hồi cuối tuần, khi đội tuyển Anh thi đấu với Na Uy. Ngoài ra, đây cũng là cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá cạnh trang gay gắt kéo dài nhiều thập kỷ, đặc biệt là sau cột mốc "Bàn tay của Chúa" của Cậu bé vàng Diego Maradona.

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