Mexico siết chặt an ninh tối đa, huy động 17.000 cảnh sát trận gặp Anh: Tránh thảm họa chết người

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ việc đau lòng xảy ra tại Mexico City. Sau chiến thắng 2-0 của Mexico trước Ecuador ở vòng 32 đội, hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng. Tình trạng chen lấn, quá tải đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có trường hợp tử vong do ngạt thở.

Theo Independent, hơn 1 triệu người được dự đoán sẽ xuống đường tại Mexico City để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh. Vì vậy, lực lượng chức năng phải tăng cường các biện pháp kiểm soát đám đông ở nhiều khu vực trung tâm.

An ninh được thắt chặt tại Mexico City ẢNH: REUTERS

Thị trưởng Mexico City, bà Claudia Brugada, cho biết các địa điểm công cộng nổi tiếng như quảng trường Zocalo hay đại lộ Reforma vẫn mở cửa cho người dân. Tuy nhiên, lượng người vào các khu vực này sẽ bị giới hạn để tránh tái diễn thảm kịch.

Một số tuyến phố và ga tàu điện ngầm cũng sẽ bị đóng hoặc hạn chế hoạt động. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng kêu gọi người dân ăn mừng có trách nhiệm, tránh lạm dụng rượu bia và không tụ tập ở những khu vực quá đông đúc.

Bầu không khí tại Mexico City đang vô cùng cuồng nhiệt. Theo Guardian, chiến thắng trước Ecuador giúp Mexico lần đầu vượt qua vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986, tạo nên làn sóng phấn khích chưa từng thấy trong cả nước.

CĐV Mexico nổi tiếng cuồng nhiệt ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, đội tuyển Anh cũng đã cảm nhận rõ sức nóng từ người hâm mộ chủ nhà. Khi thầy trò HLV Thomas Tuchel đến khách sạn ở Mexico City, hàng trăm CĐV Mexico đã tụ tập bên ngoài, hò hét và la ó để gây áp lực. Công tác an ninh quanh nơi đóng quân của đội tuyển Anh vì thế cũng được tăng cường đáng kể.

Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?

Trận đấu giữa Mexico và Anh diễn ra trên sân Azteca, ở độ cao khoảng 2.240 m so với mực nước biển. Đây được dự báo sẽ là một trong những thử thách lớn nhất của đội tuyển Anh kể từ đầu World Cup 2026. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 6.7 (giờ Việt Nam).