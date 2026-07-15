HLV Tuchel ‘tôi đã lóe lên trong đầu cách kèm Messi’, HLV Scaloni ‘Anh sẽ bị Argentina vô hiệu hóa’

Bóng ma của quá khứ

Đây đã là lần thứ 6 Anh và Argentina chạm trán nhau tại World Cup, và 3 trong số đó diễn ra sau cuộc chiến Falklands năm 1982, sự kiện vẫn phủ bóng lên mọi cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá cho đến tận hôm nay. Ký ức đau đớn nhất với người Anh chắc chắn là bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona ở tứ kết 1986, trận đấu Argentina thắng 2-1 rồi lên ngôi vô địch. Argentina cũng từng thắng luân lưu ở vòng 1/8 năm 1998, trận đấu Beckham nhận thẻ đỏ, trước khi anh có dịp "trả nợ" bằng quả phạt đền quyết định giúp Anh thắng 1-0 tại vòng bảng năm 2002. Ở 2 lần đối đầu sớm hơn, phần thắng thuộc về Anh: 3-1 ở vòng bảng 1962 và 1-0 tại tứ kết 1966, năm đội bóng áo trắng lên ngôi vô địch duy nhất trong lịch sử.

Không khí trước trận càng thêm phần nóng bỏng khi có thông tin một số cầu thủ Argentina đã hát vang trong phòng thay đồ sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết, với ca từ nhắc đến quần đảo Falklands (Malvinas) và lời thề vô địch vì "Malvinas, vì Diego và vì lần cuối của Leo (Messi)".

HLV Tuchel bị đồn đoán bất đồng với Bellingham sau khi 2 thầy trò có quan điểm trái ngược sau trận thắng Na Uy ẢNH: REUTERS

HLV Tuchel: "Chúng tôi cũng có sự máu lửa của riêng mình"

Khi được hỏi liệu ông có cảm nhận được sự sắc bén đặc biệt trong lối chơi của Argentina hay không, HLV Tuchel trả lời ngắn gọn: "Tôi biết vài cầu thủ trong số họ, từng huấn luyện vài người trong số đó. Tôi cảm nhận được điều đó". Ông nói thêm rằng thứ "sự sắc bén" ấy càng bộc lộ rõ khi đội bóng của Messi bị dẫn bàn hoặc rơi vào những thời điểm căng thẳng.

Theo HLV Tuchel, dàn cầu thủ Argentina "gần như là cùng một nhóm so với 4 năm trước", vẫn giữ được sự gắn kết và tinh thần hy sinh, đồng thời vẫn trung thành với lối chơi giàu cảm xúc mà ông cho là đã hiện diện "cả ở Qatar lẫn bây giờ". Ông cũng thẳng thắn thừa nhận yếu tố lịch sử "có ý nghĩa rất lớn với họ", và đó chính là điều tuyển Anh phải đối mặt.

Tuy vậy, HLV Tuchel khẳng định đội bóng của ông không hề lép vế về mặt tinh thần: "Chúng tôi cũng giàu cảm xúc, cũng có sự máu lửa, có bản lĩnh cần thiết để đối đầu với điều đó. Và chúng tôi đã sẵn sàng".

HLV Tuchel cũng nhân dịp này dập tắt tin đồn về rạn nứt với Jude Bellingham, sau khi tiền vệ này tỏ ra không hài lòng với những nhận xét về mặt kỹ thuật của ông sau trận thắng Na Uy 2-1 ở hiệp phụ tại tứ kết. Ông giải thích: "Những nhận xét của chúng tôi đều xuất phát từ cùng một chỗ: tinh thần cạnh tranh và sự sắc bén khi bước vào thi đấu".

Về Messi, người đã ghi 8 bàn tại giải ở tuổi 39 và có thể đang trải qua kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, HLV Tuchel dành lời khen: "Thật không thể tin nổi cách cậu ấy luôn tỏa sáng, bằng rất nhiều cách khác nhau". Ông cũng tiết lộ từng cân nhắc một phương án khá bất ngờ: "Tôi đã nghĩ đến việc liệu có nên kèm người theo kiểu cổ điển hay không. Tôi không chắc chúng tôi sẽ làm vậy, nhưng ý tưởng đó đã lóe lên trong đầu".

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Tuchel đối đầu trực tiếp với Messi trên cương vị huấn luyện viên. Ông kết lại bằng một nhận định ngắn gọn về ý nghĩa của trận đấu: "Trận Anh gặp Argentina là rất đặc biệt. Đó là một trận đấu lớn ở mọi phương diện".

HLV Scaloni sẽ mang đến bất ngờ cho "Tam sư"? ẢNH: REUTERS

HLV Scaloni nói gì?

Bên kia chiến tuyến, HLV Lionel Scaloni cũng đưa ra một số chia sẻ về mặt chuyên môn: "Có thể sẽ có vài thay đổi... Các bạn sẽ biết vào ngày mai. Đội hình sẽ ra sân ngày mai, theo tôi là đội hình tốt nhất. Không cầu thủ nào được đá vì những gì đã cống hiến, mà vì những gì họ có thể cống hiến".

Với Anh, HLV Scaloni đánh giá ngắn gọn: "Họ có những cầu thủ giỏi mà chúng tôi sẽ cố gắng vô hiệu hóa". Ông cũng dành lời khen cho Tây Ban Nha sau chiến thắng trước Pháp để vào chung kết: "Tây Ban Nha chiến thắng xứng đáng, họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời và tôi chúc mừng họ đã vào đến chung kết".

Về mặt tinh thần, HLV Scaloni bày tỏ: "Tôi biết ơn các cầu thủ vì đã đưa chúng tôi trở lại bán kết một lần nữa, chúng tôi lại là một trong những đội mạnh nhất. Nếu chúng tôi ở đây, đó là vì chúng tôi đã làm đúng điều gì đó".

Ông nhấn mạnh: "Không trận đấu nào giống trận đấu nào. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện những điều chưa tốt, toàn đội sẽ cống hiến cho đến giọt mồ hôi cuối cùng để cố gắng vào đến chung kết. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Chúng ta phải hài lòng, phấn khích và biết ơn những cầu thủ này".