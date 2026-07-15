Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina: Bất phân thắng bại, kéo nhau vào loạt 'đấu súng'

Phong độ ấn tượng của 'Tam sư'

Đội tuyển Anh đối đầu Argentina là một trong cặp đấu nhiều duyên nợ của bóng đá thế giới. Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá khứ, giờ đây người hâm mộ chờ xem Messi cùng đội tuyển Argentina đọ tài với đội tuyển Anh với những ngôi sao Harry Kane, Bellingham.

Bellingham được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển Anh chạm trán Argentina ở bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Xét phong độ, tuy sở hữu siêu sao Messi đang có 8 bàn thắng nhưng hành trình vào bán kết của đại diện Nam Mỹ hết sức chật vật. Tại vòng 32, đội tuyển Argentina thắng 3-2 trước đội bóng dưới cơ Cabo Verde sau 120 phút. Đến vòng 16 đội, Messi cùng các đồng đội bị Ai Cập dẫn trước 2-0, vất vả ngược dòng 3-2 trong hiệp phụ. Tại tứ kết, đội tuyển Argentina lại bị đối thủ bị đánh giá thấp hơn cầm hòa 1-1 trong 90 phút và giành vé đi tiếp nhờ 2 bàn thắng ở hiệp phụ.

Trong khi đó đội tuyển Anh khởi đầu vòng loại trực tiếp với chiến thắng 2-1 trước Congo trong 90 phút. Đến vòng 16 đội, "Tam sư" loại chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 với thế trận khá áp đảo. Tại tứ kết, Bellingham rực sáng với cú đúp giúp đội tuyển Anh thắng Na Uy 2-1 ở hiệp phụ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội tuyển Anh

Messi (trái) đi tìm bàn thắng thứ 9 ở World Cup 2026 để thống trị danh hiệu vua phá lưới ẢNH: REUTERS

Trong 14 lần chạm trán Argentina ở đấu trường quốc tế, đội tuyển Anh thắng 6 trận, hòa 6 trận và chỉ thua 2 trận. "Tam sư" bất bại trong 90 phút ở 5 trận quốc tế gần nhất gặp Argentina. Lần chạm trán gần nhất đấu giao hữu năm 2005, đội tuyển Anh thắng Argentina 3-2.

Qua 25.000 mô phỏng, siêu máy tính Opta cho kết quả sít sao cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh với Argentina. Theo đó trong thời gian thi đấu chính thức (90 phút), Harry Kane cùng các đồng đội có 38,2% cơ hội thắng so với 32% của Argentina. Khả năng trận đấu hòa, phải đá hiệp phụ rồi sút luân lưu phân định thắng thua là là 29,7%. Siêu máy tính Opta cũng đánh giá cơ hội vào chung kết của đội tuyển Anh là 51,9% còn Argentina là 48.1%.

Ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng

Harry Kane (6 bàn) và Bellingham (6 bàn) là 2 ngôi sao sáng giá trên hàng công của đội tuyển Anh. Trong đó Bellingham đang có phong độ cao nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm của Harry Kane hứa hẹn phát huy ở thời điểm quan trọng. Ngoài ra đội tuyển Anh sở hữu lực lượng có chiều sâu, nền tảng thể lực sung mãn là ưu thế so với Argentina vốn bị bào mòn thế lực sau loạt trận liên tiếp đá hiệp phụ.

Messi là ngôi sao số 1 của đội tuyển Argentina nhưng ở trận gần nhất anh không ghi bàn. Bên cạnh Messi, đội tuyển Argentina trông chờ vào Lautaro Martinez, Julian Alvarez hay Alexis Mac Allister vốn chơi ấn tượng trong loạt trận đấu loại trực tiếp.

Dự đoán tỷ số: Đội tuyển Anh hòa Argentina 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ (Argentina thắng trong loạt đá luân lưu).







