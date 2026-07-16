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Thể thao World Cup 2026

Messi 39 tuổi 21 ngày, 9 lần rê bóng qua cầu thủ Anh, 2 pha kiến tạo tuyệt đỉnh: Ngày buồn cho ‘Tam sư’

Giang Lao
Giang Lao
Messi là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất thi đấu trận bán kết World Cup trong lịch sử, nhưng anh đã làm điên đảo các cầu thủ đội tuyển Anh với 9 lần rê bóng thành công, và thực hiện 2 kiến tạo để loại 'Tam sư' ngoạn mục.

Trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất của Messi

Màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Messi, chính là động lực của đội tuyển Argentina tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở trận bán kết World Cup 2026 ngày 16.7. 

Messi 39 tuổi 21 ngày, 9 lần rê bóng qua cầu thủ Anh, 2 pha kiến tạo tuyệt đỉnh: Ngày buồn cho ‘Tam sư’- Ảnh 1.

Messi liên tục có các pha rê bóng qua các cầu thủ đội tuyển Anh

Ảnh: Reuters

Theo thống kê của SofascoreOpta, Messi đã thực hiện thành công đến 9 pha rê bóng trước các cầu thủ đội tuyển Anh - nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong một trận đấu tại World Cup 2026.

Điều đáng nói, Messi thực hiện điều này trong ngày anh trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng thi đấu một trận bán kết World Cup, 39 tuổi và 21 ngày. "Cột mốc đáng nhớ", theo Opta.

"Messi là độc nhất, người đã làm những điều không ai có thể sánh được trên sân với, chỉ số xA cao nhất (0,76) - xA là chỉ số kiến tạo kỳ vọng, nhiều pha kiến tạo nhất (2), tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhất (2), có nhiều đường chuyền quyết định nhất (4), có nhiều pha rê bóng thành công nhất (9), thắng nhiều pha tranh chấp bóng bổng nhất (12), và nhận điểm của Sofascore cao nhất (8.0). Chúng ta lại được chứng kiến sự vĩ đại một lần nữa", trang Sofascore thống kê và bày tỏ.

Trong khi đó, ở hiệp một trận Argentina - Anh căng như dây đàn với hàng loạt pha phạm lỗi, nhưng Messi cũng kịp có 4 pha rê bóng, thắng 5 pha tranh chấp bóng bổng, có 36 lần chạm bóng và thực hiện 1 cú sút.

Sự bền bỉ của Messi, giúp đội tuyển Argentina không chỉ đứng vững trước sức ép dữ dội của đội tuyển Anh ở nửa đầu hiệp một, và cả khi bị dẫn trước 1-0 ở đầu hiệp hai (Gordon mở tỷ số phút 55). Từ đó đã tạo động lực cho Albiceleste cùng những sự thay người hợp lý của HLV Scaloni, đã tạo nên màn ngược dòng kinh điển trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta.

Messi 39 tuổi 21 ngày, 9 lần rê bóng qua cầu thủ Anh, 2 pha kiến tạo tuyệt đỉnh: Ngày buồn cho ‘Tam sư’- Ảnh 2.

Messi góp mặt ở trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất

Ảnh: Reuters

Trong đó, Messi thực hiện hai đường chuyền kiến tạo tuyệt hảo cho Enzo Fernandez tung cú sút từ xa ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1, và cho Lautaro Martinez đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 ở các phút 85 và 90+2.

Bàn thắng của Enzo Fernandez cũng giúp đội tuyển Argentina đã ghi được 5 bàn thắng từ ngoài vòng cấm tại World Cup 2026, trong đó Messi 2 bàn, các bàn còn lại của Giovani Lo Celso, Julian Alvarez và chính Enzo Fernandez. Đây là kỷ lục cao nhất (tính từ năm 1966) của bất kỳ đội bóng nào trong một kỳ World Cup.

Messi cũng góp phần giúp đội tuyển Argentina là đội loại đội tuyển Anh nhiều nhất ở các trận vòng knock-out World Cup, tổng cộng 3 lần ngang bằng với đội tuyển Đức.

Ở tuổi 39, Messi sẽ thi đấu trận chung kết World Cup thứ 3 trong 4 kỳ gần nhất, khi gặp đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ ngày 20.7 tới đây trên sân MetLife. 

Trước đó, Messi và Argentina vào chung kết World Cup 2014 (á quân), năm 2018 (bị loại ở vòng 16 đội), và năm 2022 đăng quang ngôi vô địch. 

Lần này, Messi và Argentina sẽ bảo vệ chức vô địch, nếu thành công, họ sẽ lặp lại chiến tích chưa từng có từ thời đội Ý (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962), là những đội duy nhất vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp cho đến nay.

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