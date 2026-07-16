Màn ngược dòng kỳ vĩ của Argentina, Messi khiến đội tuyển Anh sụp đổ

Messi và Argentina lại ngược dòng như 'phim hành động'
Argentina đã có trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, khi lội ngược dòng quật ngã Anh ở bán kết World Cup 2026. Anthony Gordon đưa Anh vươn lên dẫn bàn ở phút 55 sau pha chạy chỗ khôn ngoan để dứt điểm cận thành, nhưng chỉ trong 7 phút cuối trận, Lionel Messi cùng đồng đội đã tạo nên điều kỳ diệu.
Phút 85, Messi chuyền bóng vừa vặn ở tuyến hai, mở ra không gian mênh mông cho Enzo Fernandez sút xa cháy lưới Jordan Pickford.
Tưởng như trận bán kết kéo dài đến hiệp phụ, thì Argentina đã chứng minh nỗ lực bền bỉ có thể mang tới kỳ tích. Học trò HLV Lionel Scaloni vẫn tấn công ào ạt, để rồi đến phút 90+2, Messi lại sắm vai kiến tạo với quả tạt chân phải tuyệt đẹp để Lautaro Martinez đánh đầu cận thành, đưa Argentina lọt vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.
Cũng giống những đối thủ trước đó như Cabo Verde, Ai Cập hay Thụy Sĩ, đội tuyển Anh đã đẩy Argentina đến với lằn ranh "sinh tử". Thế nhưng, Argentina còn đó Messi với đôi chân kỳ diệu ở tuổi 39, còn đó tinh thần chiến đấu kiên cường khi vào thế chân tường. Argentina đã gây áp lực bền bỉ, chiến đấu đến cùng và khuất phục hoàn toàn người Anh nhờ hai pha tấn công bài bản, mang đậm dấu ấn HLV Scaloni, với sự linh hoạt và trơn tru, biến hóa nương theo hoàn cảnh trận đấu.
Với Argentina, đây là trận chung kết thứ hai liên tiếp, cũng là trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Với riêng Messi, anh đã đá 3 trận chung kết trong sự nghiệp và vẫn tiếp tục là trái tim của Argentina, dù đã ở bên kia sườn dốc. Còn với đội tuyển Anh, giấc mơ World Cup lại phải kéo dài, sau 60 năm mòn mỏi chờ đợi.
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