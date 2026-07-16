Màn ngược dòng kỳ vĩ của Argentina, Messi khiến đội tuyển Anh sụp đổ

Messi và Argentina lại ngược dòng như 'phim hành động'

Argentina đã có trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, khi lội ngược dòng quật ngã Anh ở bán kết World Cup 2026. Anthony Gordon đưa Anh vươn lên dẫn bàn ở phút 55 sau pha chạy chỗ khôn ngoan để dứt điểm cận thành, nhưng chỉ trong 7 phút cuối trận, Lionel Messi cùng đồng đội đã tạo nên điều kỳ diệu.

Phút 85, Messi chuyền bóng vừa vặn ở tuyến hai, mở ra không gian mênh mông cho Enzo Fernandez sút xa cháy lưới Jordan Pickford.

Tưởng như trận bán kết kéo dài đến hiệp phụ, thì Argentina đã chứng minh nỗ lực bền bỉ có thể mang tới kỳ tích. Học trò HLV Lionel Scaloni vẫn tấn công ào ạt, để rồi đến phút 90+2, Messi lại sắm vai kiến tạo với quả tạt chân phải tuyệt đẹp để Lautaro Martinez đánh đầu cận thành, đưa Argentina lọt vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

Argentina lọt vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp ẢNH: REUTERS

Cũng giống những đối thủ trước đó như Cabo Verde, Ai Cập hay Thụy Sĩ, đội tuyển Anh đã đẩy Argentina đến với lằn ranh "sinh tử". Thế nhưng, Argentina còn đó Messi với đôi chân kỳ diệu ở tuổi 39, còn đó tinh thần chiến đấu kiên cường khi vào thế chân tường. Argentina đã gây áp lực bền bỉ, chiến đấu đến cùng và khuất phục hoàn toàn người Anh nhờ hai pha tấn công bài bản, mang đậm dấu ấn HLV Scaloni, với sự linh hoạt và trơn tru, biến hóa nương theo hoàn cảnh trận đấu.

Với Argentina, đây là trận chung kết thứ hai liên tiếp, cũng là trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Với riêng Messi, anh đã đá 3 trận chung kết trong sự nghiệp và vẫn tiếp tục là trái tim của Argentina, dù đã ở bên kia sườn dốc. Còn với đội tuyển Anh, giấc mơ World Cup lại phải kéo dài, sau 60 năm mòn mỏi chờ đợi.

Màn thư hùng giữa Anh và Argentina bị xé vụn trong hiệp 1 bởi những pha phạm lỗi, khi hai đội đều chơi rất rát ẢNH: REUTERS

Messi bị theo kèm sát và liên tục phải nhận những pha tắc bóng rát ẢNH: REUTERS

Sau hiệp 1 không bàn thắng, Gordon mở điểm cho Anh ở phút 55, với pha chạy chỗ đặt lòng chuẩn xác ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh cho thấy sự sắc sảo trong các pha tăng tốc đột ngột, xuyên thủng cánh phải vốn mắc nhiều sai lầm của Argentina ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Argentina không bỏ cuộc. Học trò HLV Scaloni tràn lên tấn công đáp trả, với áp lực dồn dập trong 15 phút cuối ẢNH: REUTERS

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Enzo Fernandez sút xa uy lực gỡ hòa phút 85 ẢNH: REUTERS

Một lần nữa, Argentina trở về từ lằn ranh bại trận ẢNH: REUTERS

Messi chơi vô cùng nỗ lực. Một mình anh tả xung hữu đột, khiến hàng thủ Anh rối loạn ẢNH: REUTERS

Phút 90+2, Messi tạt bóng như đặt cho Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ẢNH: REUTERS

Niềm vui vỡ òa ẢNH: REUTERS

Argentina lại lọt vào chung kết World Cup ẢNH: REUTERS

Với người Anh, sự sụp đổ trong 7 phút là cơn ác mộng sẽ còn ám ảnh rất lâu ẢNH: REUTERS



