'Bí ẩn' chuyện Messi đá cho Argentina 21 năm, nhưng chưa từng đối đầu Anh

Messi lần đầu chạm trán người Anh

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Argentina vào tháng 9.2005, Lionel Messi chưa từng đối đầu Anh. Màn thư hùng lúc 2 giờ ngày mai (16.7) tại bán kết World Cup 2026 mới là lần đầu tiên, thiên tài Argentina gặp đối thủ này.

Việc Messi liên tục lỡ duyên gặp Anh, trước tiên vì hai đội luôn nằm ở nhánh đấu khác nhau tại World Cup, đồng nghĩa nếu muốn gặp nhau, Anh và Argentina phải góp mặt ở chung kết.

Tại World Cup 2006, giải đấu lớn đầu tiên Messi góp mặt, Argentina và Anh nằm ở hai nhánh khác nhau và cùng... bị loại ở tứ kết. Trong khi Argentina bị Đức tiễn về nước trên chấm luân lưu, Anh cũng bị Bồ Đào Nha đánh bại trên chấm đá may rủi.

Messi chạm trán Anh lần đầu vào đêm nay ẢNH: REUTERS

Đến World Cup 2014, Argentina lọt vào tới trận chung kết sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ như Hà Lan, Bỉ và Thụy Sĩ ở vòng knock-out. Đáng ra, nếu giành ngôi đầu bảng, Anh đã có thể nằm cùng nhánh đấu và gặp Argentina tại bán kết. Thế nhưng, "Tam Sư"... bị loại ngay vòng bảng sau 1 trận hòa và 2 thất bại cay đắng trước Costa Rica, Uruguay và Ý. Đây cũng là World Cup chạm đáy của Anh, nơi thế hệ tài năng phải sớm rời giải.

Tại các kỳ World Cup sau đó, Anh và Argentina tiếp tục nằm khác nhánh đấu. Năm 2018, Argentina rơi vào nhánh "tử thần" với Pháp, Bỉ, Uruguay, Bồ Đào Nha, để rồi chia tay giải ngay vòng 16 đội. Anh nằm ở nhánh nhẹ nhàng hơn với Croatia, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển... và lọt vào tới bán kết.

Năm 2022, đến lượt Anh rơi vào nhánh khó với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Pháp... "Tam Sư" bị loại khỏi tứ kết, sau thất bại 1-2 trước Pháp. Argentina nằm ở nhánh Brazil, Croatia, Hà Lan, Úc... rồi thẳng tiến ngôi vô địch.

Thực tế, Argentina và Anh từng có cơ hội gặp nhau rất lớn tại World Cup 2010. Hai đội nằm cùng nhánh đấu và sẽ gặp nhau ở tứ kết, nếu Argentina thắng Mexico, còn Anh thắng Đức tại vòng 16 đội.

Messi kiến tạo 1 bàn ở trận gặp Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Dù vậy, chỉ có Argentina hạ Mexico (3-1), trong khi Anh thua đậm 1-4 trước Đức, với bê bối bàn thắng bị từ chối của Frank Lampard. Đức sau đó... đè bẹp nốt Argentina của Messi và HLV Diego Maradona tại tứ kết 4 bàn không gỡ.

Lỡ duyên vì thẻ đỏ

Dù có cả trang sử đối đầu hào hùng với 14 lần chạm trán (Anh thắng 6, hòa 5, thua 3), nhưng Argentina và Anh đã hơn 20 năm không gặp nhau ở bất cứ sân chơi nào, kể cả giao hữu. Đó cũng là 20 năm Messi bước lên rồi khẳng định vị thế huyền thoại tại Argentina.

Tuy nhiên, ít người biết, Messi đã từng có cơ hội đối đầu Anh vào năm 2005, khi anh mới bước lên đội tuyển quốc gia. Nhưng, tấm thẻ đỏ oan nghiệt dành cho thiên tài sinh năm 1987 đã thay đổi tất cả.

Trước trận giao hữu Argentina - Anh tại sân trung lập Geneva (tháng 11.2005), Argentina đã có một trận "thử lửa" với Hungary vào tháng 9.2005. Anh được tung vào sân phút 63, nhưng chỉ 47 giây sau, thảm họa đã xảy ra. Messi bứt tốc thoát khỏi Vilmos Vanczak của Hungary, người sau đó đã túm áo anh. Thế nhưng, một cú thúc cùi chỏ không đúng lúc đã khiến Messi nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp từ trọng tài người Đức Markus Merk.

Messi là báu vật của Argentina ẢNH: REUTERS

Chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Tim Vickery đã viết về vụ việc trên BBC : "Thẻ đỏ của Messi là tội ác chống lại bóng đá. Messi bứt tốc vượt qua một hậu vệ, rồi bị anh ta túm áo lại. Messi chỉ dùng tay để cố gắng thoát khỏi tình huống. Không có khuỷu tay, không có bạo lực, chỉ là một nỗ lực để tiếp tục trận đấu. Nhưng hậu vệ ngã xuống như thể bị đánh bằng dùi cui, và thẻ đỏ được rút ra cho Messi.

Đây là trận giao hữu quyết liệt. Có tắc bóng thô bạo, có ăn vạ trắng trợn. Messi không làm điều đó. Anh ấy không hề có ý định gian lận. Messi là nạn nhân của lối chơi phản bóng đá, vậy mà lại chính anh là người bị đuổi khỏi sân. Thật khó để nghĩ ra một quyết định trọng tài nào trái ngược với tinh thần bóng đá hơn thế".

Trùng hợp là, Lionel Scaloni, người thầy hiện tại của Messi ở Argentina, là một trong những cầu thủ phản đối quyết định của trọng tài ngày hôm đó ở Budapest.

"Anh ta lao qua và giữ chặt lấy tôi. Tôi muốn thoát ra, nhưng trọng tài lại hiểu nhầm là tôi đã cố đẩy anh ta ra", Messi nhớ lại. "Tôi vẫn nỗ lực chơi, song chuyện không may đã xảy ra. Mọi chuyện không giống những gì tôi từng mơ ước".

Sau đó, Messi đá 3 trận vòng loại World Cup trong tháng 9 và tháng 10.2005, do án treo giò 1 trận không được tính vào vòng loại khu vực Nam Mỹ. Messi có pha kiến tạo đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 2-0 trước Peru.

Án phạt ấy đã được tính vào trận giao hữu tiếp theo của Argentina, chính là màn đối đầu Anh vào tháng 11.2005. Đó là lý do Messi vắng mặt, bỏ lỡ lần hiếm hoi có cơ hội gặp Anh.

Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Argentina vào tháng 3.2006, trong trận đấu với Croatia, trước khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử đội tuyển quốc gia này, một kỷ lục vẫn còn tồn tại đến ngày nay, tại World Cup 2006.

Sau 21 năm đá cho Argentina, Messi đá 205 trận, ghi 125 bàn. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2026 với 8 pha lập công (bằng Kylian Mbappe), cũng đồng thời là tiền đạo số một mọi thời đại ở World Cup với 21 bàn.