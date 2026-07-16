Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026: Giờ đá đẹp, gọi tên nhà vô địch Argentina hay Tây Ban Nha?

Chung kết như mơ khép lại World Cup 2026

World Cup 2026 đã đi đến nấc thang cuối cùng, khi xác định xong hai đội bóng lọt vào trận chung kết đỉnh cao.

Ở trận bán kết đầu tiên, Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh vượt trội khi đánh bại Pháp với tỷ số 2-0. Quả phạt đền thành công của Mikel Oyarzabal giữa hiệp 1, cùng bàn thắng của Pedro Porro đầu hiệp 2 đã đưa "La Roja" trở lại chung kết World Cup đầu tiên sau 16 năm chờ đợi.

Tây Ban Nha hạ Pháp để vào chơi chung kết ẢNH: REUTERS

Sau chức vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh toàn diện và vượt trội. HLV Luis de la Fuente tự tin khẳng định, đội bóng của ông đang là tập thể mạnh nhất bóng đá thế giới. "La Roja" chỉ còn cách vinh quang một cửa ải cuối cùng.

Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển Anh dù dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng lại thua ngược bởi hai bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez. Đương kim vô địch Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng, khi chỉ còn một trận chung kết phía trước.

Như vậy, chung kết World Cup 2026 là cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7, trên sân MetLife (East Rutherford, New Jersey).

Trận tranh hạng ba diễn ra giữa Pháp và Anh, diễn ra lúc 4 giờ ngày 19.7 trên sân Hard Rock.







