Messi phá sâu kỷ lục kiến tạo giúp Argentina ngoạn mục đánh bại Anh: Giới hạn nào cho M10?

Messi lại là đầu tàu giúp Argentina lội ngược dòng trước Anh để vào chung kết World Cup 2026 ảnh: reuters

Messi lại tạo phép màu với Argentina

Trận bán kết giữa 2 đội tuyển Argentina và Anh chỉ trở nên sống động sau bàn thắng mở tỷ số của Gordon ở phút 55, khoảnh khắc sống động cuối cùng của người Anh khi họ còn có những lúc chơi bóng.

Kể từ đó, Tam sư đã từ bỏ quyền chơi bóng và lui về phòng ngự với toàn bộ 11 cầu thủ chen chúc trong không gian chỉ khoảng 15 - 16 m che chắn phía trước khung thành thủ môn Pickford hoạt động hết công suất.

Thậm chí, HLV Tuchel còn cẩn thận tung cả cây sào Burn cao đến 2,01 m, bên cạnh hàng loạt cầu thủ phòng ngự khác, với niềm tin sẽ giúp đội tuyển Anh trở thành boong-ke không thể xuyên thủng để bảo toàn tỷ số 1-0.

Messi đã có đến 12 kiến tạo tại World Cup ảnh: reuters

Nhưng đó cũng là lúc Messi bắt đầu mở máy, lại một lần nữa trong hơn chục phút cuối cùng, khi Argentina rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Ở tuổi 39, vẻ yếu ớt từng bị Bellingham dễ dàng hất văng đã biến mất, Messi như một hung hút bừng tỉnh lại tái hiện khí thế tấn công quyết liệt.

Một pha khống chế bóng và dền dư vừa đủ để hút hết tiền vệ Anh về phía mình, Messi sau đó tỉa bóng vừa tầm để Ezno Fernandez thoải mái ngắm nghía và tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại Pickford ở phút 85.

Sau bàn gỡ hòa, Messi và Argentina không muốn dừng lại. Họ không hèn nhát như đối thủ mà tin tưởng, quyết tâm muốn giải quyết trận đấu ngay trong giờ thi đấu chính thức. Và rồi, Messi phá sâu kỷ lục kiến tạo giúp Argentina đánh bại Anh

Khoảnh khắc Messi và đồng đội hạnh phúc vỡ òa trong sự thất vọng của cầu thủ Anh ảnh: reuters

Để rồi lại một lần nữa từ biên phải, Messi sau động tác rê bóng quen thuộc đã khiến tất cả bất ngờ khi không kéo bóng xuống sát biên ngang hoặc ngoặt lại mà lại chặt bóng bằng chân phải.

Bóng đi không mạnh, nhưng có điểm rơi hoàn hảo vào góc xa chính xác như đặt để tiền đạo Lautaro Martinez không cao to vẫn dễ dàng đánh đầu vào lưới trống trong cảnh Pickford và cả hàng thủ Anh đã lỡ đà.

Hai pha dọn cỗ này đã giúp Messi phá sâu kỷ lục kiến tạo tại World Cup lên con số 12. Quan trọng hơn, ở tuổi 39 siêu sao số 10 vẫn quá hay, quá kỳ diệu để giúp Argentina vượt qua những khó khăn ngặt nghèo nhất.

Messi vẫn tạo ra quá nhiều điều kỳ diệu ở tuổi 39, để có trận chung kết World Cup thứ 3 ảnh: Reuters

Trên sân Atlanta, Pickford đã chơi quá xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua. Cột dọc cũng đã hỗ trợ người Anh hết mình với 2 lần dội bóng ra ngoài. Nhưng người Anh đã thua vì đánh mất sự tự tin chơi bóng với tỷ lệ cầm bóng chỉ 12%.

Có lẽ việc Messi liên tục tỏa sáng để giúp Argentina lội ngược dòng hết lần này đến lần khác đã khiến Tam sư sợ hãi và do dự. Nhưng cái cách Messi tiếp tục tung ra những pha bóng kỳ diệu cho thấy hóa ra nỗi sợ hãi của người Anh là đúng.

Messi vẫn là linh hồn của cả tập thể Argentina ảnh: reuters

Vài ngày trước, Messi đã bật khóc khi giúp Argentina chật vật vượt qua Thụy Sĩ để bước vào bán kết và hôm nay số 10 đã thực hiện được nguyện vọng của gần 50 triệu người dân quê hương để đưa đội nhà bước vào chung kết.

Nếu bước vào trận đấu gặp Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 20.7 tại New York, Messi sẽ lập kỷ lục 3 lần thi đấu ở chung kết World Cup. Rất có thể anh sẽ lại gia tăng kỷ lục về bàn thắng và kiến tạo của mình. Nhưng trên hết, chúng ta sẽ lại được tận hưởng những khoảnh khắc mê hoặc đầy kỳ diệu của anh thêm một trận đấu nữa!