Báo chí thế giới: 'Chiến thắng của đẳng cấp !'

Tây Ban Nha (TBN) kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian trước Pháp. Mikel Oyarzabal mở tỷ số từ quả phạt đền ở phút 22 sau khi Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm địa của đội tuyển Pháp. Đến phút 58, Pedro Porro dứt điểm cận thành sau pha phối hợp với Dani Olmo, ấn định chiến thắng 2-0.

Truyền thông Anh dù tập trung nhiều hơn vào trận bán kết giữa đội nhà với Argentina (2 giờ ngày 16.7) vẫn thừa nhận Pháp trải qua trận đấu lép vế hoàn toàn trước TBN. Trang The Independent gọi đây là một màn trình diễn "ấn tượng và điềm tĩnh", đồng thời nhấn mạnh rằng La Roja đã vô hiệu hóa hàng công đáng sợ của Pháp bằng sự thống trị ở tuyến giữa. Còn trang The Guardian mô tả TBN "xuất sắc từ đầu đến cuối". Tờ báo Anh kết luận rằng "Les Bleus" không đơn thuần chơi kém mà bởi TBN chơi quá hay. Tờ Daily Mail đã có bài phân tích chiến thắng của TBN đến từ sức mạnh tập thể: "Đây là câu chuyện về một đội bóng đã vượt qua những cá nhân xuất sắc bên phía Pháp".

Olise (phải) chơi dưới sức, đội tuyển Pháp mất quyền kiểm soát ở giữa sân ẢNH: REUTERS

TBN có trận giữ sạch lưới thứ 6/7 trận ở giải này. Chính sự cân bằng giữa kiểm soát bóng, phòng ngự khu vực và sự lạnh lùng trong các thời điểm quyết định giúp họ tiến vào chung kết. Tờ L'Équipe của Pháp trong bài Les Bleus bị bóp nghẹt ở mọi khu vực trên sân đã cho rằng Pháp gần như phải nhận một bài học bóng đá trong ngày Quốc khánh 14.7, bởi họ không những mất quyền kiểm soát mà còn không tạo được cảm giác trận đấu có thể đảo chiều. Trang Eurosport của Pháp cay đắng nhận xét về thất bại của đội nhà: "Pháp hoàn toàn có quyền thua TBN ở bán kết World Cup, nhưng không phải theo cách này!".

Tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) thì giật tít Pháp biến mất ở thời khắc quan trọng nhất, đồng thời đặt câu hỏi: "Mbappe và tuyển Pháp đã ở đâu? Họ thua trong cuộc chiến ở tuyến giữa và gần như không tạo ra nguy hiểm nào". Tờ báo của Ý đánh giá đây là "đội tuyển Pháp kém nhất và mờ nhạt nhất từng thể hiện tại World Cup 2026". Tờ báo Ý khác là Tuttosport nhận xét: "Những giọt nước mắt màu xanh, sau bài học bóng đá mà TBN dành cho Pháp".

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente khẳng định: "Pháp đã thua đội mạnh nhất thế giới', theo AFP.

"Pháp chắc chắn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Nhưng họ phải đối đầu đội mạnh nhất thế giới. Tập thể này gồm những cầu thủ xuất sắc, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ TBN luôn cống hiến, đoàn kết, hào phóng và chia sẻ với nhau. Không chỉ có tài năng, họ còn truyền tải những giá trị đáng trân trọng", HLV De la Fuente phát biểu.

Ở phía ngược lại, HLV Didier Deschamps chia sẻ: "Chúng tôi rất thất vọng. Các cầu thủ suy sụp vì có nhiều tham vọng. Nhưng cũng phải thừa nhận hôm nay chúng tôi thua kém đối thủ về mặt kỹ thuật trước một đội tuyển kiểm soát trận đấu rất tốt. Trước hết, đó là lỗi của chúng tôi. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai".