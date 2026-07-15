Bán kết Anh - Argentina: Lịch sử World Cup khiến Tam sư lo lắng

Người Anh lấn lướt

Nhìn lại quá khứ, người hâm mộ xứ sở sương mù có quyền tự tin khi Tam sư đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Trong tổng cộng 14 lần chạm trán nhau trên mọi đấu trường, đội tuyển Anh mới chỉ để thua vỏn vẹn 3 trận, giành được 6 chiến thắng và hòa 5 trận. Lần gặp nhau gần nhất của hai đội vào tháng 11.2005 cũng khép lại với niềm vui thuộc về người Anh, khi họ đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 nhờ các pha lập công đẳng cấp của Michael Owen và Wayne Rooney.

Ngay cả ở đấu trường World Cup, nơi định hình nên mối duyên nợ thế kỷ, ưu thế lịch sử vẫn đang nghiêng về phía đại diện châu Âu. Trong 5 lần đụng độ nảy lửa ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Anh đã 3 lần ca khúc khải hoàn, trong khi Argentina có được 2 chiến thắng. Lần gần nhất đại diện Nam Mỹ vượt qua người Anh tại World Cup đã cách đây gần 3 thập kỷ, vào năm 1998 trên đất Pháp. Điểm nhấn ở trận đấu này là chiếc thẻ đỏ của siêu sao David Beckham sau hành vi đánh nguội trả đũa Diego Simeone. Sau đó, người Anh đã chơi quả cảm khi kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu (hòa 2-2 sau 120 phút) nhưng cũng đành nhận thất bại chung cuộc 3-4 trên chấm 11 m.

Cố danh thủ Maradona từng ghi hai bàn thắng huyền thoại để loại đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986 ẢNH: REUTERS

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau tại World Cup vào năm 2022, chính Beckham đã ghi bàn duy nhất của trận đấu để tiễn Argentina về nước ngay từ vòng bảng.

Argentina chưa từng thua bán kết World Cup

Sự lấn lướt về thành tích đối đầu trực tiếp là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đại diện châu Âu trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, những thống kê quá khứ đó không đủ để đảm bảo cho tấm vé vào chơi trận chung kết của người Anh, bởi Argentina cũng đã chứng minh rằng họ rất bản lĩnh tại bán kết.

Argentina dùng 'lá bùa' lịch sử đấu Anh, HLV Tuchel đáp lời đầy thú vị

Lịch sử World Cup chỉ ra rằng mỗi khi tiến sâu vào giải đấu, Albiceleste không thể bị ngăn cản ở "ngưỡng cửa thiên đường". Đại diện Nam Mỹ đã 6 lần góp mặt ở trận bán kết và điều đáng kinh ngạc là họ chưa từng nếm mùi thất bại ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất World Cup. Với thành tích 6 trận toàn thắng tại vòng bán kết, Argentina đã đăng quang 3 lần (1978, 1986 và 2022) và về nhì 3 lần (1930, 1990 và 2014).

Sự đối nghịch giữa thành tích đối đầu của đội tuyển Anh và thành tích thắng tuyệt đối ở bán của Argentina hứa hẹn sẽ biến trận thư hùng sắp tới đây trở thành một cuộc chiến cân não và giàu cảm xúc. Người Anh khát khao bước lên đỉnh vinh quang World Cup sau 60 năm chờ đợi. Trong khi đó, Argentina quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng ở bán kết để tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp.