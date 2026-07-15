Cặp bài trùng đội tuyển Anh sẽ gieo sầu cho Argentina

Đội tuyển Anh lột xác dưới thời HLV Tuchel

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong cho rằng đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel có bộ mặt khác biệt so với triều đại tiền nhiệm. Ông Tuchel là mẫu HLV sẵn sàng mạo hiểm, đưa ra những thay đổi mang tính đột phá thay vì rập khuôn. Vị thuyền trưởng người Đức chỉ giữ bộ khung trục dọc kiên cố nhưng liên tục biến hóa ở 2 hành lang nhằm tạo sự đột biến. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong phân tích: "Chỉ có trục giữa gồm thủ môn, trung vệ, cặp tiền vệ trung tâm cùng Bellingham và Harry Kane là ít thay đổi. Còn lại, ở hai bên hành lang, từ hậu vệ biên đến các tiền vệ biên, ông ấy thường xuyên xoay tua. Trong trận đấu, nếu thấy không ổn là ông sẵn sàng thay đổi ngay lập tức chứ không hề rụt rè hay bảo thủ như HLV Southgate trước đây".

Đội tuyển Argentina có sự già rơ của nhà đương kim vô địch và luôn biết cách vượt qua giông bão, nhưng hành trình tiến vào bán kết của đại diện Nam Mỹ tương đối bằng phẳng. HLV Tuấn Phong nhận định: "Argentina chưa chạm trán những đối thủ thực sự xứng tầm. Điều đó vô tình tạo cho họ một thói quen dễ đá. Nhìn kỹ thì trận nào Argentina cũng gặp không ít khó khăn. Thậm chí, các đối thủ trước đó đã có những thời cơ mười mươi để kết liễu Argentina, chỉ tiếc là họ thiếu bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn để làm được điều đó.

Bellingham (trái) và Kane đều đang sở hữu 6 pha lập công tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, đội tuyển Anh hiện tại là một câu chuyện rất khác. Tôi thấy Tam sư hiện tại bản lĩnh hơn hẳn những thế hệ trước. Trong quá khứ, họ năm nào cũng sở hữu dàn sao đình đám và luôn được đánh giá rất cao trên lý thuyết, nhưng cứ vào giải lớn là "gãy" ở những thời điểm quyết định do thiếu bản lĩnh và sự gắn kết. Năm nay, sự lột xác về mặt tinh thần của đội tuyển Anh là lý do để tôi đặt niềm tin vào đội tuyển Anh, dù đánh bại Argentina chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng".

Song sát lợi hại Kane - Bellingham

Sự tự tin của người Anh trong trận bán kết này càng trở nên có cơ sở hơn nhờ những cá nhân xuất chúng, nổi bật nhất là Harry Kane và Jude Bellingham. Trong đó, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong đánh giá Bellingham là cầu thủ đặc biệt nhất của giải đấu năm nay với đẳng cấp vượt trội và khả năng tự mình định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc bế tắc nhất, tương tự như cách tiền vệ này từng tỏa sáng rực rỡ ở cuộc đối đầu với Na Uy.

Vũ khí lợi hại của đội tuyển Anh còn nằm ở sợi dây liên kết giữa Bellingham và trung phong Harry Kane. "Điểm đặc sắc trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển Anh là sự hoán đổi linh hoạt giữa Bellingham và Harry Kane. Khi Kane lùi sâu kéo người, Bellingham sẽ lập tức băng lên chiếm lĩnh khoảng trống để dứt điểm và ngược lại. Kane không chỉ là một trung phong cắm thuần túy. Từ thời ở Tottenham cho đến Bayern Munich hiện tại, cậu ấy luôn rất mạnh ở nhiệm vụ lùi sâu kiến thiết nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng chuyền bóng rất tốt. Sự cơ động này sẽ là bài toán cực kỳ nan giải cho hàng thủ đối phương. Trong khi đó, Argentina vốn có xu hướng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cảm hứng mang tên Lionel Messi", ông Phong nhấn mạnh.

Trận đấu này còn chứng kiến cuộc đua khốc liệt cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 giữa Messi (Argentina), Harry Kane và Bellingham (Anh). Messi đã 8 lần xé lưới đối phương, chỉ xếp sau Kylian Mbappe của Pháp (cũng có 8 bàn nhưng Mbappe xếp trên vì kiến tạo nhiều hơn). Trong khi đó, hai chân sút của đội tuyển Anh đều đang sở hữu 6 pha lập công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội tuyển có 2 cầu thủ ghi từ 6 bàn trở lên ở cùng một giải đấu.