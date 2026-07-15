Nhận định bóng đá Anh vs Argentina: Nhiều bàn thắng, kết quả sít sao

Nhận định trước trận Anh vs Argentina

Đây là một cuộc đụng độ vượt qua cả khuôn khổ giải đấu và môn bóng đá. Nhiều yếu tố khiến cho những màn so tài giữa đội tuyển Anh và Argentina luôn chứng kiến những kịch bản cực kỳ căng thẳng, không khoan nhượng. Đối với Argentina, họ đang đứng trước cơ hội tiến vào trận chung kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Trong khi đó, người Anh cũng đang khát khao được góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 6 thập kỷ chờ đợi (kể từ chức vô địch năm 1966).

Giới mộ điệu đánh giá đoàn quân của HLV Lionel Scaloni thi đấu chưa thuyết phục tại Bắc Mỹ mùa hè này. Sau khi dễ dàng vượt qua vòng bảng, Argentina liên tục đối mặt với nguy cơ bị loại ở các trận đấu knock-out. Nhà đương kim vô địch đã phải bước vào hiệp phụ trước Cabo Verde và Thụy Sĩ, đồng thời phải ngược dòng chật vật sau khi bị Ai Cập dẫn trước 2-0 ở vòng 16 đội. Trong khi đó, đội tuyển Anh thi đấu có phần điềm tĩnh và kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

Lối chơi của Argentina vẫn phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Messi (trái) ẢNH: REUTERS

Về thành tích đối đầu, đội tuyển Anh chỉ để thua 3 trong số 14 trận gặp Argentina. Tam sư đã giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất với các pha lập công của Michael Owen và Wayne Rooney vào tháng 11.2005. Cặp đấu này đánh dấu lần thứ sáu Argentina chạm trán đối thủ truyền kiếp đến từ châu Âu tại World Cup. Đây là trận bán kết thứ sáu của Albiceleste tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại diện Nam Mỹ chưa bao giờ thất bại trong việc giành vé đi tiếp ở vòng đấu này.

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- Vấn đề thể lực: Thể lực và quá trình hồi phục của hai đội trước thềm bán kết sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Cả Argentina và Anh đều trải qua một hành trình không hề êm ả. Trong khi nhà đương kim vô địch có tới hai lần phải đá hiệp phụ, thì Tam Sư đã phải vượt qua 2 trận đấu căng thẳng. Tuy nhiên, lực lượng của đội bóng xứ sở sương mù trẻ trung hơn. Phía bên kia, Argentina giàu kinh nghiệm nhưng có gần 20 cầu thủ từng dự World Cup 2022.

Trận bán kết Anh vs Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Các siêu sao tỏa sáng: Cả Harry Kane và Lionel Messi đều im tiếng ở tứ kết, nhưng họ đang lần lượt sở hữu 6 và 8 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 tính đến lúc này. Jude Bellingham là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Anh khi đụng độ Na Uy với cú đúp bàn thắng, trong khi Argentina phải nhờ đến sự đột biến của Julian Alvarez để mở ra chiến thắng trước Thụy Sĩ. Những siêu sao kể trên nhiều khả năng sẽ tỏa sáng đúng lúc định đoạt trận đấu.

Dự đoán kết quả

Hệ thống phòng ngự không mấy kín kẽ của cả hai đội dự báo một kịch bản sẽ có nhiều bàn thắng xuất hiện.

Bình luận viên Vũ Quang Huy dự đoán trận đấu sẽ kéo dài đến hiệp phụ, với chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về đội tuyển Anh. Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong cũng dự đoán màn so tài này sẽ khép lại với tỷ số 2-1 cho Tam sư, nhưng trong thời gian thi đấu chính thức.

Đội hình ra sân dự kiến

- Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

- Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Simeone, Mac Allister, Paredes, Fernendez; Messi, Alvarez.