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Thể thao World Cup 2026

Danh sách đua Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đòi lại ngôi đầu

Thu Bồn
Thu Bồn
Cú đúp kiến tạo đẳng cấp trong trận bán kết gặp đội tuyển Anh không chỉ giúp Argentina ghi tên vào chung kết World Cup 2026, mà còn đưa Lionel Messi chính thức vượt mặt Kylian Mbappe để đòi lại ngôi đầu trong cuộc đua Vua phá lưới.

Messi đứng đầu nhờ kiến tạo nhiều hơn

Trận bán kết nghẹt thở giữa đội tuyển Anh và Argentina vào rạng sáng 16.7 chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi. Thủ quân của Argentina có hai đường kiến tạo để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Tam sư với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Với 2 đường chuyền dọn cỗ này, Messi hiện sở hữu 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 709 phút thi đấu. Thành tích này giúp siêu sao người Argentina chính thức vượt qua Kylian Mbappe (Pháp) để độc chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Mbappe cũng có 8 pha lập công, nhưng xếp ở vị trí thứ hai vì chỉ có 3 đường kiến tạo.

Danh sách đua Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đòi lại ngôi đầu- Ảnh 1.

Lionel Messi trở lại với ngôi đầu nhờ hơn Mbappe về số đường kiến tạo

ẢNH: CMH

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 vẫn tiếp diễn

Messi và Mbappe sẽ tiếp tục cuộc đua, khi Argentina chạm trán Tây Ban Nha ở chung kết, còn Pháp đụng độ Anh tại trận tranh hạng ba.

Sự bám đuổi quyết liệt giữa các chân sút hàng đầu thế giới đang khiến chặng nước rút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Xếp ngay sau bộ đôi, dẫn đầu là Erling Haaland của Na Uy với 7 bàn thắng, tuy nhiên anh đã hết cơ hội cải thiện thành tích do đội nhà đã sớm dừng bước.

Trong khi đó, bộ đôi của Tam sư gồm Jude Bellingham và Harry Kane cùng có 6 bàn thắng và vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Ở nhóm phía dưới, Ousmane Dembele của Pháp và Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha chia nhau các vị trí tiếp theo với cùng 5 pha lập công. Dembele và Oyarzabal cũng có thể cải thiện thành tích ghi bàn.

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