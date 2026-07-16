Lo ngại 'cháy giờ' ở buổi biểu diễn giữa 2 hiệp đấu chung kết World Cup 2026

FIFA cho biết Tom Cruise - tài tử nổi tiếng của series phim ăn khách Mission Impossible - cùng các nghệ sĩ Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và cả IShowSpeed (một YouTuber nổi tiếng), sẽ nằm trong số những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026 trên sân MetLife.

Theo báo Tây Ban Nha Diario AS, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 giờ địa phương (khoảng 1 giờ 30 ngày 20.7, giờ VN), diễn ra trong khoảng 90 phút trước khi trận chung kết bắt đầu. FIFA cũng cho biết thêm sẽ còn các nghệ sĩ và khách mời khác được công bố trong những ngày tới. Một trong những điểm nhấn của buổi lễ bế mạc World Cup 2026 sẽ là màn trình diễn một phiên bản đặc biệt quốc ca Mỹ do nữ ca sĩ Jennifer Hudson thực hiện ngay trước khi trận chung kết diễn ra. Buổi lễ sẽ là sự kết hợp các màn trình diễn âm nhạc và những tiết mục giải trí khác.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và ca sĩ Shakira tại buổi giới thiệu về chương trình biểu diễn giữa 2 hiệp đấu trận chung kết ẢNH: AFP

Cũng liên quan đến trận chung kết, buổi biểu diễn giữa 2 hiệp đấu (halftime show) đang tiếp tục gây tranh cãi. FIFA từng công bố chương trình này sẽ diễn ra trong khoảng 11 phút, nhưng theo thông tin hiện nay thì có thể kéo dài tới 30 phút hoặc lên đến 45 phút. Chương trình biểu diễn "halftime show" được FIFA thông báo có sự góp mặt của các ca - nhạc sĩ Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS (Hàn Quốc), và do Chris Martin, thành viên nhóm nhạc Coldplay, dàn dựng nhằm quyên góp khoảng 100 triệu USD cho Quỹ giáo dục FIFA Global Citizen. Mặc dù có ý nghĩa rất lớn, nhưng chương trình biểu diễn giữa giờ này không thể làm hài lòng giới chuyên môn bóng đá, đặc biệt hai đội thi đấu trận chung kết, vì ảnh hưởng rất lớn việc chuẩn bị thi đấu. Trước nay khoảng nghỉ giữa 2 hiệp là 15 phút và đã có trong luật của Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB). Tuy nhiên, FIFA đã "phá luật" để tổ chức biểu diễn giữa giờ kéo dài ít nhất 30 phút, theo Diario AS.

Theo báo chí Anh, không ít đài truyền hình trực tiếp lễ bế mạc và chung kết World Cup 2026 đã phản đối quyết định của FIFA, nhưng đây lại là chương trình người xem toàn cầu rất muốn theo dõi. Vì vậy, một số kênh truyền hình phải chuẩn bị các kịch bản cho quãng nghỉ kéo dài tới 30 phút giữa trận chung kết, để vừa phát sóng chương trình biểu diễn, vừa bình luận giữa trận như thông lệ. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là quãng nghỉ dài nhất lịch sử chung kết World Cup, theo báo Anh The Telegraph.