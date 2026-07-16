Chấm điểm Anh - Argentina: Messi lại chót vót và cao nhất trận dù không ghi bàn

Vì sao Messi nhận điểm cao nhất?

Trước một đội tuyển Anh chơi kỷ luật và có thời điểm dẫn trước, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng khả năng đọc trận đấu và tạo đột biến. Siêu sao 39 tuổi được chấm 8,5 điểm, cao nhất cả hai đội, đồng thời là người trực tiếp tạo ra cả hai bàn thắng giúp Argentina lội ngược dòng.

Messi có 2 pha kiến tạo, đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) 0,79, tạo ra 2 cơ hội lớn và 4 đường chuyền quyết định (key passes), nhiều nhất trận. Messi cũng thực hiện 43/54 đường chuyền chính xác (80%), trong đó 35/45 đường chuyền ở phần sân đối phương thành công (78%), cùng 9 quả tạt, 3 quả trong số đó tìm đúng đồng đội, và 1 trong số đó trở thành bàn thắng.

Messi vẫn quá đẳng cấp và biết cách tỏa sáng ở thời khắc quyết định ẢNH: REUTERS

Messi lùi sâu nhận bóng, tổ chức lối chơi rồi bất ngờ tăng tốc ở những khoảng trống mà hàng thủ Anh để lộ. Chính từ một pha xử lý của anh ở phút 85, Enzo Fernandez đã có cú dứt điểm gỡ hòa 1-1, trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina ở phút 90+2, cũng từ đường tạt của Messi sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm.

Enzo Fernandez là cái tên nổi bật thứ hai bên phía Argentina với 7,7 điểm nhờ bàn thắng gỡ hòa quan trọng. Leandro Paredes (7,3 điểm) chơi chắc chắn ở tuyến giữa, trong khi Cristian Romero (7,0 điểm) là điểm tựa nơi hàng thủ.

Anh sẽ tiếc nuối vì đã dẫn trước

Đội tuyển Anh có xuất phát điểm không tệ khi vươn lên dẫn trước ở phút 55, sau pha kết thúc của Anthony Gordon từ đường chuyền của Morgan Rogers. Rogers là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía "Tam sư" với 7,1 điểm, còn Gordon nhận 7 điểm cho bàn thắng của mình.

Tuy nhiên, Anh không thể bảo toàn lợi thế khi Argentina dồn ép mạnh mẽ trong quãng thời gian cuối trận. Declan Rice và Elliot Anderson là hai cầu thủ chơi hay nhất bên phía Anh, nhận 7,1 và 7,2 điểm. Jude Bellingham được chấm 6,7 điểm còn Harry Kane chỉ có 6,5 điểm, chứng tỏ 2 ngôi sao sáng nhất của "Tam sư" không thể hiện được điều gì nổi bật.

Thất bại này khép lại hành trình của thầy trò HLV Thomas Tuchel ở World Cup 2026, trong khi Argentina tiến vào trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch, gặp lại Tây Ban Nha, đội đã vượt qua Pháp 2-0 ở bán kết còn lại.