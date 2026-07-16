Martinez gọi ngay cho mẹ sau bàn thắng để đời từ đường chuyền cực đẹp của Messi, giúp Argentina thắng Anh

Luôn mơ về khoảnh khắc được Messi chuyền để ghi bàn

"Tôi luôn mơ ước ghi được bàn thắng này, kể từ khi bố tôi mua cho tôi một đôi giày đá bóng", Lautaro Martinez xúc động nói trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu. Tiền đạo của CLB Inter Milan này là người đã chốt hạ kết quả trận đấu, khi đánh đầu cận thành từ quả tạt như đặt của Messi để ghi bàn nâng tỷ số 2-1 và ấn định chiến thắng cho đội tuyển Argentina ở phút 90+2.

Khoảnh khắc Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn thắng để đời từ đường kiến tạo như đặt của Messi Ảnh: Reuters

Trước đó, ngay khi vừa ghi bàn, Lautaro đã lao tới ôm chầm lấy Messi ăn mừng, nhưng vai anh đã liên tục rung lên vì không thể kìm được những giọt nước mắt khi bật khóc vì quá hạnh phúc.

"Tôi rất hạnh phúc và rất phấn khích về chiến thắng và bàn thắng. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ về gia đình mình, về các con tôi. Về bố mẹ tôi, những người luôn ở bên cạnh tôi trong những thời khắc khó khăn", Lautaro chia sẻ.

Anh nói thêm: "Chúng tôi cố gắng kiềm chế sự hưng phấn đó, nhưng đối với chúng tôi, đây là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi luôn cố gắng để lại Argentina với vị thế cao nhất có thể. Thật là căng thẳng. Thực sự rất căng thẳng.

Tôi đang tận hưởng tất cả những điều này. Tôi đang tận hưởng cuộc sống. Các con tôi đã khiến tôi chậm lại một chút. Tôi thề với các bạn, tôi đã mơ thấy điều đó. Và Enzo (Fernandez) cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Đội bóng này tiếp tục cho thấy bản lĩnh của mình".

HLV Scaloni tự hào về bản lĩnh Argentina: Càng bị dồn vào thế khó càng nguy hiểm

Lautaro Martinez đã không ghi bàn nào trong suốt hành trình vô địch World Cup 2022. Anh luôn cảm thấy sự mặc cảm, dù các đồng đội luôn đối xử công bằng. Đến World Cup năm nay, tiền đạo có biệt danh "bò tót" (El Toro) này quyết tâm thể hiện mình để khẳng định tầm vóc và xứng đáng với những gì đã có từ 4 năm trước.

Đến nay, Lautaro Martinez đã ghi được 3 bàn và 1 kiến tạo sau 7 trận tại World Cup 2026. Tuy phải luân phiên vị trí tiền đạo với Julian Alvarez để đá cặp cùng Messi, do sự thay đổi về chiến thuật của HLV Scaloni tùy thuộc vào từng trận đấu và đối thủ, nhưng mỗi khi vào sân Lautaro luôn để lại dấu ấn của mình.

Lautaro Martinez bật khóc trên vai Messi sau khi ghi bàn thắng để đời cho đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Như trận bán kết gặp đội tuyển Anh, Lautaro Martinez được HLV Scaloni tung vào sân phút 80 thay Tagliafico, để cùng Messi và Alvarez liên tục gây sức ép khiến hàng thủ của đối phương phải sụp đổ. Trong đó, tiền đạo này đã ghi bàn quyết định giúp Argentina đi tiếp vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

"Đây là bàn thắng để đời", Lautaro Martinez nhấn mạnh. "Anh đã nghĩ đến ai sau bàn thắng quyết định này?", một nhà báo hỏi thêm Lautaro Martinez. Anh xúc động trả lời: "Từ mẹ tôi, người mà như tôi đã nói ở trên, tôi vừa gọi điện và bà ấy đang làm việc. Vì vậy, tất cả những điều này là những gì tôi cảm nhận về họ hơn bất cứ điều gì khác hôm nay.

Bởi vì khi bước ra sân, tôi chỉ nghĩ về họ, các con tôi, vợ tôi, cả gia đình tôi. Và bố tôi, người là lý do chính khiến tôi vẫn còn thi đấu đến ngày hôm nay. Bởi vì hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Mặc dù bạn luôn cống hiến và cố gắng tiến về phía trước, bạn luôn muốn được thi đấu, đó là thực tế".

Và đã đến lúc phải giữ vững tinh thần, làm việc, nỗ lực…

Lautaro Martinez cho rằng, anh cũng đã đối mặt với nhiều chỉ trích trong sự nghiệp, và cần những bàn thắng để đời ở đội tuyển Argentina để chứng minh bản lĩnh của mình. Phải trải qua nhiều khó khăn, tập thể đội tuyển Argentina cuối cùng cũng đã giúp cho cầu thủ này có được khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp của mình.

"Đã đến lúc phải giữ vững tinh thần, làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, khiêm nhường và hy sinh bản thân cho những gì cần làm vào lúc này. Và đây chính là phần thưởng mà tôi luôn mong muốn, cho tất cả những gì tôi đã nói với các bạn trước đây, cho tất cả những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra từ khi còn nhỏ.

Và hôm nay, tất cả là nhờ vào tập thể này, những người luôn tiến về phía trước trong nghịch cảnh và không bao giờ mệt mỏi. Chúng ta có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới làm tấm gương, đó là Messi", Lautaro Martinez kết luận.