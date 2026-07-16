Harry Kane bất lực: 'Messi quá giỏi, đội tuyển Anh cố ngăn cản nhưng không thể'

Harry Kane nể phục Messi

Đội tuyển Anh đã dừng bước ở bán kết World Cup 2026 sau thất bại ngược 1-2 trước Argentina. Harry Kane cùng đồng đội đã dẫn trước đến phút 84, trước khi sụp đổ bởi hai bàn thắng muộn. Enzo Fernandez gỡ hòa với cú sút xa đẹp mắt tung lưới Jordan Pickford phút 85, rồi Lautaro Martinez đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng phút 90+2.

Điểm chung của cả hai bàn thắng, là đều được châm ngòi bởi Lionel Messi. Tiền đạo 39 tuổi dạt cánh phải rồi chuyền mở khoảng trống cho Enzo sút xa ghi bàn bằng lòng trong chân phải, rồi chính anh thực hiện quả tạt như đặt bằng chân không thuận cho Lautaro ghi bàn.

Đội tuyển Anh không cản nổi Messi ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, Messi đã ghi 8 bàn, kiến tạo 4 bàn. Anh in dấu giày vào 12 pha lập công của Argentina, vượt qua kỷ lục chính mình tại World Cup 2022. Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn và đứng nhì danh sách kiến tạo.

Theo Harry Kane, đội tuyển Anh hiểu rõ sự nguy hiểm của Messi. "Trong phần lớn thời gian trận đấu, chúng tôi đã kiểm soát cậu ấy khá tốt. Đội tuyển Anh đã làm tất cả để ngăn Messi, nhưng cũng như mọi khi, chỉ cần Messi có bóng ở khu vực một phần ba cuối sân, cậu ấy luôn tạo nên điều khác biệt. Lần này cũng vậy. Đó là lý do Messi vĩ đại", Kane trải lòng.

Chia sẻ với báo chí sau trận, HLV Thomas Tuchel nói rằng đội tuyển Anh đã thua trận vì "chơi bóng quá thụ động". HLV Tuchel lý giải, ông phải tăng cường cầu thủ phòng ngự để đá sơ đồ 5 hậu vệ vì đội tuyển Anh thua quá nhiều pha tranh chấp bóng bổng.

"Sau khi ghi bàn, chúng tôi không thể tiếp tục gây áp lực lên đối thủ. Argentina liên tục dồn ép, hết đợt tấn công này đến đợt khác. Các đồng đội đã lăn xả để cản phá nhưng cuối cùng vẫn không đủ. Trong hiệp 1 và đầu hiệp 2, chúng tôi gây ra rất nhiều khó khăn cho họ, giành lại bóng nhiều lần, nhưng đáng ra phải kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Kane nể phục Messi ẢNH: REUTERS

Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, vượt lên dẫn trước 1-0 và cố gắng bảo toàn lợi thế. Nhưng ở đẳng cấp này, như thế là chưa đủ. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả mồ hôi, máu và nước mắt, vì thế việc dừng bước theo cách này thật sự quá cay đắng", Kane nói.

Đội tuyển Anh vỡ kế hoạch

Sau khi dẫn trước ở phút 55, đội tuyển Anh chỉ cầm bóng vỏn vẹn 12%, so với 88% của Argentina. "Tam Sư" nhường hoàn toàn thế trận, để Argentina thoải mái chơi bóng.

Trong nửa sau hiệp 2, HLV Tuchel cũng thay nhiều hậu vệ vào sân. Tiền đạo Anthony Gordon rời sân nhường chỗ cho hậu vệ Ezri Konsa, chân chạy cánh Reece James bị thay ra nghỉ để hậu vệ Dan Burn hiện diện, rồi đến tiền vệ trụ Declan Rice rời sân, nhường chỗ cho Nico O'Reilly.

HLV Tuchel bị chỉ trích là quá cầu toàn và nhún nhường, khiến Anh thua ngược. Tuy nhiên, Kane cho rằng kế hoạch ban đầu của đội là lùi về phòng ngự giữ tỷ số.

Kane thất vọng khi lỡ dơ giấc mơ World Cup ẢNH: REUTERS

"Khi dẫn trước, thông điệp của chúng tôi là tiếp tục tấn công để tìm bàn thắng thứ hai. Nhưng sau khi Argentina gỡ hòa, chúng tôi cố gắng tìm lại thế trận song không thể lấy lại được đà hưng phấn", Kane nhấn mạnh. "Chúng tôi có nhiều trận đấu hay tại giải. Anh tiến rất gần mục tiêu, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép ở giai đoạn cuối. Những giải đấu như thế này bào mòn bạn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong suốt sáu, bảy tuần qua, toàn đội đã cống hiến tất cả về nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần, nhưng vẫn còn thiếu một chút để chạm tới đích".

Khi được hỏi về khả năng góp mặt tại World Cup 2030, Kane chưa đưa ra quyết định. "Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi luôn nhìn mọi thứ theo từng năm và xem mình cảm thấy thế nào. Tôi vẫn rất yêu việc được khoác áo tuyển Anh", Kane chia sẻ.

Thủ quân đội tuyển Anh cũng xem Messi như hình mẫu cố gắng. "Dĩ nhiên bốn năm là quãng thời gian rất dài, nhưng nhìn Lionel Messi vẫn thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi này cũng mang đến cho tôi nhiều động lực. Trước mắt, tôi cần thời gian để vượt qua nỗi thất vọng sau thất bại này. Chúng tôi đã cống hiến tất cả, nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ", Kane kết luận.