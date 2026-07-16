Đội tuyển Anh lập kỷ lục tồi tệ nhất World Cup thế kỷ 21

Đội tuyển Anh là chuyên gia... thua ngược

Giấc mộng lọt vào chung kết World Cup lần đầu sau 60 năm chờ đợi đã vụn vỡ với đội tuyển Anh.

Thầy trò HLV Thomas Tuchel dẫn trước Argentina nhờ pha đệm lòng cận thành của Anthony Gordon ở phút 55, rồi thua ngược chỉ trong 7 phút cuối trận, với tuyệt phẩm sút xa của Enzo Fernandez (phút 85) và cú đánh đầu cận thành của Lautaro Martinez (phút 90+2).

Trận thua 1-2 trước Argentina không chỉ khiến đội tuyển Anh chia tay mộng vô địch, mà còn thiết lập kỷ lục buồn đến... khó tin.

Đội tuyển Anh (áo trắng) bại trận trước Argentina ẢNH: REUTERS

Trong thế kỷ 21 (tính từ World Cup 2002 đến nay), chỉ có hai lần các đội dẫn trước ở bán kết, rồi sau đó để thua ngược. Đó là đội tuyển Anh năm 2018, và... vẫn là đội tuyển Anh năm 2026. Tại bán kết World Cup, ghi bàn mở tỷ số đồng nghĩa với ưu thế lớn, song với "Tam Sư", lại là chỉ dấu đen đủi cho thất bại.

Tại World Cup 2018, Anh cũng thua ngược Croatia với tỷ số 1-2. "Tam Sư" mở tỷ số nhờ cú sút phạt thành bàn của Kierran Trippier ngay phút thứ 5. Đến phút 68, cú sút chân trái chéo góc cực hiểm của Ivan Perisic giúp Croatia gỡ hòa, rồi Mario Mandzukic ấn định màn ngược dòng cho đội bóng Đông Âu ở phút 109.

Trùng hợp là, đội tuyển Anh liên tục bị loại ở các kỳ World Cup gần đây với những trận thua mang tỷ số 1-2.

Ở World Cup 2022, Anh bị Pháp loại ở tứ kết với trận thua 1-2. Cách đó 8 năm, tại vòng bảng World Cup 2014, Anh cũng thua cả Uruguay và Ý với tỷ số 1-2, cuối cùng bị loại từ vòng bảng.

Đội tuyển Anh đá trận tranh hạng ba với Pháp lúc 4 giờ ngày 19.7. Lần gần nhất Anh đá trận tranh hạng ba World Cup là vào năm 2018, khi đội bóng của HLV Gareth Southgate thua 0-1 trước Bỉ.



