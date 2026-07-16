HLV Scaloni rưng rưng: 'Argentina quá phi thường, càng áp lực đá càng hay, tôi biết ơn cầu thủ của mình’

'Argentina là tập thể độc nhất'

Đội tuyển Argentina đã đoạt vé vào chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, sau khi ngược dòng hạ Anh ở trận bán kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7.

Cũng giống các trận knock-out trước đó gặp Cabo Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ, Argentina lại bị đẩy vào "cửa tử" khi bị Anh chọc thủng lưới phút 55. Và cũng như sự sắp đặt của định mệnh, Argentina lại vùng lên từ thế chân tường.

Phút 85, Enzo Fernandez sút xa đẳng cấp gỡ hòa 1-1, rồi Lautaro Martinez đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina ở phút 90+2. Hai kỳ HLV Lionel Scaloni cầm quân, cũng là hai kỳ Argentina đoạt vé vào chung kết World Cup.

Enzo Fernandez tỏa sáng với cú sút xa giúp Argentina gỡ hòa ẢNH: REUTERS

HLV Lionel Scaloni khẳng định bản lĩnh là điểm mạnh lớn nhất của Argentina. Và cho rằng đội bóng của ông luôn phát huy hết khả năng trong những thời khắc khó khăn: "Đội tuyển Argentina này chơi hay nhất khi phải đối mặt với áp lực. Khi chúng tôi chịu sức ép và đối phương chỉ cần chần chừ dù chỉ một chút, chúng tôi lập tức ngửi thấy "mùi máu" và tung ra đòn kết liễu".

Argentina lọt vào chung kết World Cup ở 3 trong 4 giải gần nhất, đồng thời có cơ hội bảo vệ thành công ngai vàng khi chỉ còn một cửa ải duy nhất phía trước, mang tên Tây Ban Nha.

Theo HLV Scaloni, Argentina đủ sức vượt qua tất cả, bởi ông đang có trong tay tập thể mang bản lĩnh độc nhất.

"Không còn lời nào để diễn tả. Đây là niềm vui dành cho đất nước và người dân Argentina. Hôm trước, tôi đã nói rằng tập thể này chưa bao giờ ngừng khiến tôi ngạc nhiên. Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ cống hiến tất cả để giành chức vô địch", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Chiến lược gia 48 tuổi cũng dành những lời ngợi khen đặc biệt cho tinh thần thi đấu của toàn đội: "Thật khó để diễn tả cho mọi người hiểu những gì Argentina đã và đang thể hiện. Điều đó thật phi thường. Chúng tôi là một tập thể rất đặc biệt.

Tôi nói điều này không phải vì kiêu ngạo, mà xuất phát từ tận đáy lòng. Tập thể này là độc nhất. Chính những con người ấy đã đưa chúng tôi đến chiến thắng hôm nay và tôi thực sự biết ơn họ".

Argentina đá chung kết World Cup 2026 lúc 2 giờ ngày 20.7, trên sân vận động MetLife (New Jersey).