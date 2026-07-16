Anh thua đau, HLV Tuchel cáu: 'Nhiều người ngoài kia nghĩ mình huấn luyện giỏi hơn tôi'

HLV Tuchel từ chối nhận sai

Đội tuyển Anh chia tay giấc mơ lọt vào chung kết World Cup 2026 sau 60 năm chờ đợi, khi nếm trải trận thua ngược 1-2 trước Argentina ở bán kết. Học trò HLV Thomas Tuchel vươn lên dẫn bàn phút 55 nhờ pha xâm nhập đệm bóng của Anthony Gordon, nhưng rồi đánh mất thế trận khi để Argentina ngược dòng ngoạn mục nhờ hai bàn thắng của Enzo Fernandez (85') và Lautaro Martinez (90+2').

Chia sẻ với báo chí sau trận, HLV Tuchel cho rằng đội tuyển Anh thất bại là do "chơi bóng quá thụ động", chứ không đến từ quyết định chuyên môn của ông.

Đội tuyển Anh sụp đổ ẢNH: REUTERS

"Tôi rất thất vọng. Đội tuyển Anh quá bị động sau khi có lợi thế dẫn 1-0", HLV Tuchel phân tích. "Khi mọi thứ diễn ra không đúng ý, rất dễ kết luận rằng tôi đã quyết định sai. Tuy nhiên, tôi lựa chọn đá 5 hậu vệ, bởi Anh để lộ nhiều khoảng trống, giúp Argentina chiến thắng nhiều pha không chiến".

Chiến lược gia người Đức phân trần: "Đó không phải là vấn đề về cấu trúc đội hình. Trận đấu đơn giản là đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng tôi hiểu vì sao mọi người lại có những cuộc tranh luận như vậy". Cựu HLV Chelsea thẳng thắn cho rằng các CĐV đôi khi nghĩ mình giỏi hơn HLV, nên mới chê trách quyết định của ông: "Ngoài kia có hàng triệu 'HLV' luôn cho rằng họ hiểu mọi thứ hơn tôi. Tôi có thể ngồi tranh luận với một triệu HLV ấy, nhưng cuối cùng người phải đưa ra quyết định vẫn là tôi".

Đội tuyển Anh lại thua bán kết World Cup sau 8 năm, với cùng tỷ số 1-2, dù đã có lợi thế dẫn bàn trong cả hai trận. Trong giải đấu đầu tiên cầm quân, Tuchel chưa thể giúp Anh giải cơn khát danh hiệu World Cup đã kéo dài 6 thập kỷ.

HLV Tuchel chịu áp lực lớn ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh đã thắng Croatia, Panama ở vòng bảng, vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy tại vòng knock-out, trước khi dừng bước trước Argentina, cũng là đội mạnh đầu tiên mà thầy trò Tuchel phải gặp.

"Tôi không có gì ân hận. Đội tuyển Anh đã chơi một trong những trận hay nhất, hoặc có thể là trận hay nhất ở giải này", Tuchel nói.

"Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó, phải gặp những đội mạnh. Anh phải di chuyển rất nhiều, đá ở những sân đấu rất cao so với mực nước biệt, đá trong thế 10 chọi 11, đá dưới điều kiện trời nóng. Anh đã vượt qua mọi vật cản, và hôm nay, chúng tôi từng ở rất gần chiến thắng".

Đội tuyển Anh sẽ so tài Pháp ở trận tranh hạng ba, diễn ra lúc 4 giờ ngày 19.7.