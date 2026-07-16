Bị nói bóng gió là 'con cưng FIFA', Messi lạnh lùng đáp trả: Thật điên rồ!

Messi nói gì về tin đồn được FIFA ưu ái?

Argentina đã có mặt tại chung kết World Cup 2026, khi thắng ngược Anh với tỷ số 2-1 ở trận bán kết diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng nay (16.7). Lionel Messi không chỉ lọt vào trận chung kết World Cup thứ hai, mà còn xua tan hoài nghi được FIFA ưu ái, nhờ đánh bại đối thủ mạnh bằng thực lực và bản lĩnh của chính mình.

Sau trận, Messi được hỏi suy nghĩ về tin đồn được FIFA thiên vị. Tiền đạo 39 tuổi đáp trả ngắn gọn: "Không có chuyện đó. Không. Thật điên rồ khi có người nói như vậy", Messi trả lời dứt khoát. "Những gì chúng tôi đạt được là điều phi thường: năm trận chung kết liên tiếp, hai kỳ World Cup liên tiếp vào chung kết. Trong bốn năm qua, chúng tôi là đội tuyển xuất sắc nhất".

Messi ăn mừng chiến thắng ngược dòng của Argentina ẢNH: REUTERS

Argentina đã vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, đồng thời vào chung kết World Cup 2026. Nếu tính cả Copa America 2019, Argentina đã lọt vào năm trận chung kết liên tục. Bốn trận trước đó, Messi cùng đồng đội thắng tới ba. Nếu tính cả danh hiệu Siêu cúp liên lục địa (Finalissima) đoạt được năm 2022 nhờ thắng Ý ở chung kết, Argentina đã đoạt bốn danh hiệu trong bốn năm, con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá cấp đội tuyển.

Theo Messi, chừng ấy vinh quang là đủ nhiều để xóa tan những lời đàm tiếu, rằng Argentina được FIFA và trọng tài ưu ái.

"Dù điều đó khiến ai không hài lòng hay họ muốn nói gì đi nữa, Argentina đã chứng minh trên sân rằng không ai ban phát cho chúng tôi bất cứ điều gì hết", Messi quả quyết. "Chúng tôi chiến đấu bằng niềm tự hào, bằng trái tim và bằng chất lượng thi đấu. Chúng tôi đã lội ngược dòng và giành chiến thắng. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào vì điều đó".

"Số 10" của Argentina nói thêm: "Dù chỉ là một trận đấu bóng đá, nhưng ngay từ khi quốc ca vang lên, chúng tôi đã cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. Đây không đơn thuần là một chiến thắng, bởi người dân Argentina đã khao khát khoảnh khắc này từ rất lâu".

Messi tin Argentina thắng đàng hoàng và chính trực ẢNH: REUTERS

Tại buổi trả lời báo chí sau trận, Messi cũng nhận lời chúc chân thành từ đối thủ. Trung vệ Marc Guelhi nhắn nhủ "chúc anh may mắn ở chung kết" đến Messi bằng tiếng Tây Ban Nha. Guelhi cùng đội tuyển Anh đã dẫn trước, nhưng bại trận vì Argentina quá xuất sắc.

Argentina và Messi chỉ còn cách chiếc cúp vàng thứ tư một trận đấu nữa, đó là màn thư hùng Tây Ban Nha ở chung kết, diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7 trên sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ).