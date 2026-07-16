Messi tri ân huyền thoại: 'Trên thiên đàng, Maradona đang tận hưởng chiến thắng tuyệt vời này’

Maradona luôn ở trong tim Messi

Argentina đã hoàn tất màn ngược dòng kỳ vĩ trước Anh nhờ hai bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez để đặt chân vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Dù không ghi bàn, nhưng Lionel Messi lại đặt dấu ấn theo cách riêng. Anh mở bóng thuận lợi cho Enzo có khoảng không sút xa, rồi tạt bóng bằng chân phải cho Lautaro bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng.

Sau 40 năm, Argentina lại thắng Anh với đúng tỷ số 2-1. Tại World Cup 1986 ở Mexico, đội bóng xứ tango cũng gieo sầu cho Anh, nhờ một "số 10" vĩ đại khác: Diego Maradona.

Messi lại ghi dấu ấn trong chiến thắng của Argentina ẢNH: REUTERS

Maradona mở tỷ số cho Argentina nhờ bàn thắng tranh cãi được mệnh danh là "Bàn tay của Chúa", trước khi có pha độc diễn vượt qua cả hàng thủ Anh để hoàn tất cú đúp, giúp Argentina vượt qua cửa ải tứ kết. Dù đã qua đời, nhưng huyền thoại Maradona luôn ở trong trái tim Messi và hàng triệu người hâm mộ bóng đá toàn cầu, vì những hồi ức không thể phai mờ.

"Tôi tin rằng từ trên thiên đàng, Diego Maradona đang tận hưởng chiến thắng tuyệt vời này. Với Maradona, hôm nay sẽ là ngày rất đặc biệt", Messi trải lòng. "Được mang niềm vui này đến cho Diego Maradona, để ông ấy có thể dõi theo và tận hưởng từ trên thiên đường... Đây là món quà mà chúng tôi dành tặng Maradona".

Tại chung kết World Cup 2026, Argentina đối đầu Tây Ban Nha. Đây là lần đầu trong lịch sử, chung kết World Cup diễn ra giữa đương kim vô địch châu Âu và đương kim vô địch Nam Mỹ.

"Giờ là lúc tận hưởng trận chung kết World Cup. Tôi tin rằng, dù kết quả có thế nào, tập thể này cũng đã cống hiến tất cả trong suốt hành trình vừa qua cũng như trong nhiều năm qua", Messi nhấn mạnh.

Argentina nắm tay nhau vượt khó ẢNH: REUTERS

"Những gì chúng tôi làm được là điều vô cùng khó khăn, gần như không thể tin nổi và chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Hôm nay, chúng tôi đánh bại tuyển Anh ở bán kết để một lần nữa giành quyền vào chung kết World Cup. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Tôi yêu tất cả các bạn", Messi khẳng định.

'Thành tựu của Argentina đến từ nỗ lực'

Argentina đang trải qua 5 năm rực rỡ nhất lịch sử. Messi cùng đồng đội vô địch Copa America 2021, 2024, vô địch World Cup 2022 và hiện tại đã góp mặt tại chung kết World Cup 2026.

"Kể từ thất bại trước Brazil ở bán kết Copa America 2019, mọi thứ đã thay đổi. Từ thời điểm đó, đội tuyển này bắt đầu biết cách cạnh tranh, biết cách chiến thắng và chưa bao giờ dừng lại", Messi hồi tưởng khoảng thời gian khó khăn.

"Dù chỉ là một trận đấu bóng đá, nhưng ngay từ khi quốc ca vang lên, chúng tôi đã cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. Đây không đơn thuần là một chiến thắng, bởi người dân Argentina đã khao khát khoảnh khắc này từ rất lâu".

Messi đang nắm trong tay những kỷ lục vĩ đại nhất World Cup, như ghi bàn nhiều nhất, kiến tạo nhiều nhất, đeo băng thủ quân nhiều nhất, thắng nhiều trận nhất, đoạt nhiều Quả bóng vàng World Cup nhất, đá nhiều chung kết nhất... Tại World Cup 2026, Messi sáng cửa đoạt ngôi vua phá lưới (dẫn đầu có 8 bàn), vua kiến tạo (đứng nhì với 4 kiến tạo) và gần như chắc chắn đoạt Quả bóng vàng World Cup lần thứ ba, thành tích độc nhất vô nhị trong lịch sử.