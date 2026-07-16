Ibrahimovic: Người Anh đã thấy ‘bàn tay của Chúa’, giờ chứng kiến ‘bàn chân trái của Chúa’

Ibrahimovic tiên đoán chính xác về Messi

Ibrahimovic đưa ra lời bình luận trên ngay trước trận đấu, sau khi nghe rất nhiều đánh giá của các cựu danh thủ Anh hạ thấp Messi và một số cầu thủ khác của Argentina.

Như Joe Cole đòi: "Phải khiến Messi ngủ quên", hay Gary Neville nói về cặp trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez (Argentina): "Họ thi đấu như thể trận nào cũng biếu cho đối phương 1-2 bàn. Đội tuyển Anh chắc chắn sẽ thắng cách biệt"...

Chính Jude Bellingham (phải) cũng góp phần làm cho Messi thêm quyết tâm vì những lời khiêu khích trong trận đấu Ảnh: Reuters

Phản hồi lại những bình luận này, Ibrahimovic chỉ nói một câu: "Người Anh đã thấy "bàn tay của Chúa" (về bàn thắng gây tranh cãi của huyền thoại Diego Maradona ghi năm 1986), giờ họ sẽ còn chứng kiến thêm "bàn chân trái của Chúa" nữa, đó chính là Messi, với cái chân trái đầy ma thuật của mình".

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Những gì Ibrahimovic dự báo ngay trước trận đấu đều đã thành sự thật, sự khiêu khích của dàn cựu cầu thủ Anh cũng như cả Jude Bellingham trong trận đấu, chỉ khiến Messi càng thi đấu càng hay và đã có 2 pha kiến tạo tuyệt đỉnh cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1.

Trong đó, "bàn chân trái của Chúa" như Ibrahimovic ví von, là khi Messi dùng chân trái trả bóng cho Enzo Fernandez tung cú sút cực hiểm từ ngoài vòng cấm ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 85. Trong khi, pha kiến tạo cho Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+2, Messi thực hiện quả tạt bằng chân phải.

Khoảnh khắc Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn thắng để đời từ đường kiến tạo như đặt của Messi Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tình huống Jude Bellingham tranh cãi với Messi cũng gây sốt, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

"Đó là khoảnh khắc ở thời điểm tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Bellingham đã có lời qua tiếng lại với Messi sau một tình huống tranh cãi. Bellingham sau đó bỏ đi, nhưng hình ảnh cho thấy đội trưởng của đội tuyển Argentina đã tỏ thái độ rất khó chịu trước cầu thủ đàn em bên phía đội tuyển Anh. Điều này chỉ làm cho Messi càng thêm quyết tâm và nỗ lực hơn", theo MARCA.

Những gì diễn ra sau đó, đặc biệt trong hiệp hai, sau khi đội tuyển Anh mở tỷ số 1-0, nhưng lại lui về phòng ngự, và nhường trận địa cho Messi và đồng đội tung hoành để ghi lại 2 bàn đảo ngược tình thế.

"Cách tốt nhất là đừng chọc giận Messi", cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry từng đề cập. Thế nhưng, người Anh vẫn phạm sai lầm khi chê bai danh thủ 39 tuổi này, dùng mọi cách khiêu khích anh, và cuối cùng họ phải nhận tiếp trái đắng nữa ở một trận bán kết World Cup, MARCA nhấn mạnh.