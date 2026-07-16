Lịch sử đối đầu Argentina - Tây Ban Nha: Chung kết World Cup trong mơ sau gần 60 năm chờ đợi

Chung kết của 2 nhà vô địch châu lục

World Cup 2026 sẽ khép lại bằng màn so tài giữa 2 nhà vô địch của 2 nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đội tuyển Argentina giành vé vào chung kết sau màn ngược dòng thắng đội tuyển Anh 2-1, trong khi đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0 để lần đầu góp mặt ở trận đấu cuối cùng kể từ năm 2010.

Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh chức vô địch thế giới, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đương kim vô địch Nam Mỹ và đương kim vô địch châu Âu gặp nhau ở trận chung kết.

Đội tuyển Tây Ban Nha thắng thuyết phục đội tuyển Pháp ở bán kết ẢNH: REUTERS

Dù đều là những thế lực lớn của bóng đá thế giới, Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha lại rất ít có duyên tại World Cup. Trong suốt lịch sử giải đấu, 2 đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần, tại vòng bảng World Cup 1966.

Ở trận đấu đó, Argentina giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Luis Artime, trong khi Pirri ghi bàn duy nhất cho Tây Ban Nha. Sau thất bại này, đại diện châu Âu bị loại ngay từ vòng bảng, còn Argentina đi tới tứ kết trước khi dừng bước trước đội tuyển Anh.

Còn trẻ tuổi nhưng HLV Lionel Scaloni đang đạt nhiều thành công cùng bóng đá Argentina ẢNH: REUTERS

Khoảng cách gần 60 năm giữa 2 lần đối đầu cho thấy sự hiếm hoi của cặp đấu này. Thậm chí, khi Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau lần gần nhất ở World Cup, không một cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của 2 đội được sinh ra. Ngay cả HLV Lionel Scaloni cũng chưa chào đời, còn HLV Luis de la Fuente mới chỉ 5 tuổi.

Điều đó khiến trận chung kết World Cup 2026 trở thành cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Không chỉ là lần đầu 2 đội gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp, đây còn là lần đầu họ chạm trán trong một trận chung kết World Cup.

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Quá khứ cân bằng, hiện tại là cuộc so tài của 2 thế hệ

Nếu xét riêng thành tích đối đầu, không đội nào thực sự chiếm ưu thế. Theo thống kê, Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha đã gặp nhau 14 lần trên mọi đấu trường, bao gồm các trận giao hữu. Mỗi đội đều có 6 chiến thắng, còn 2 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Lần gặp gần nhất diễn ra vào tháng 3.2018. Khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha thắng đậm Argentina 6-1 trong một trận giao hữu. Tuy nhiên, đó là thời điểm cả 2 đội đều đang trong giai đoạn chuyển giao. Lionel Scaloni chưa được bổ nhiệm làm HLV trưởng Argentina mà chỉ là trợ lý của HLV Jorge Sampaoli, còn đội tuyển Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi Julen Lopetegui trước khi bước vào World Cup 2018.

Luis De La Fuente đứng trước cơ hội lập cú đúp châu lục và thế giới cùng Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Sau hơn 8 năm, cả 2 đội tuyển đều đã thay đổi đáng kể. Argentina vươn lên trở thành thế lực thống trị bóng đá Nam Mỹ với 2 chức vô địch Copa America liên tiếp và 1 danh hiệu World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng tìm lại vị thế của mình bằng chức vô địch EURO cùng dàn cầu thủ trẻ được đánh giá là một trong những thế hệ tài năng nhất châu Âu.

Trận chung kết vì thế không chỉ là cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá giàu truyền thống, mà còn là màn so tài giữa 2 thế hệ. Một bên là Argentina với bộ khung giàu kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi Lionel Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Bên kia là đội tuyển Tây Ban Nha trẻ trung với biểu tượng mới Lamine Yamal, cầu thủ mới 19 tuổi nhưng đã trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình vào chung kết.

Lamine Yamal sẽ đối đầu với Messi - người từng bế anh chup quảng cáo khi tuyển thủ Tây Ban Nha mới là một đứa trẻ ẢNH: REUTERS

Messi càng thi đấu càng hay, dù không ghi bàn, anh là nhân tố chủ chốt cho chiến thắng ngoạn mục của Argentina trước đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Dù kết quả ra sao, World Cup 2026 chắc chắn sẽ chứng kiến một cột mốc mới của lịch sử. Argentina hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, còn Tây Ban Nha đứng trước cơ hội lần thứ 2 bước lên đỉnh bóng đá thế giới sau 16 năm. Chính sự cân bằng về lịch sử đối đầu, sự khác biệt về thế hệ và vị thế của 2 đội ở thời điểm hiện tại khiến trận chung kết được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những màn thư hùng đáng chờ đợi nhất của World Cup trong nhiều năm qua.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng 20.7 (theo giờ Việt Nam) tại SVĐ Metlife (Mỹ).