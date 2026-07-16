Ngoại hạng Anh quyết định ngôi vương

Sức ảnh hưởng của ngoại hạng Anh

Không cần nhìn vào số liệu thống kê cụ thể cũng có thể biết Ngoại hạng Anh là giải VĐQG có nhiều cầu thủ nhất tại World Cup này. Nhưng càng vào sâu, ảnh hưởng của giải Ngoại hạng càng trở nên rõ ràng. Có đến 42 cầu thủ của giải này còn đang thi đấu, trong màu áo 4 đội mạnh nhất tại World Cup (các đội đã vào bán kết thì dù thua vẫn sẽ đá thêm một trận). Quân số tràn ngập, nhưng cần lưu ý: các cầu thủ phòng ngự ở giải Ngoại hạng Anh gây ảnh hưởng đến World Cup nhiều hơn các cầu thủ tấn công. Kẻ thắng, người bại trong trận bán kết đầu tiên (Porro ấn định tỷ số cho Tây Ban Nha (TBN), Digne khiến Pháp phải chịu phạt đền) đều là hậu vệ.

Pha phạm lỗi của Digne (3, Pháp) với Yamal (Tây Ban Nha) dẫn đến đội tuyển Pháp bị quả phạt đền ẢNH: REUTERS

Có đến 94,9% tổng số phút thi đấu của các cầu thủ phòng ngự trong đội tuyển Anh thuộc về các cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng. Đấy là thời lượng cao gần gấp đôi so với số phút thi đấu của các cầu thủ tấn công ở giải Ngoại hạng trong đội tuyển Anh (54,6%). Ở cả 3 đội mạnh còn lại là TBN, Pháp, Argentina, cầu thủ của giải Ngoại hạng cũng đều chiếm gần một nửa số phút thi đấu (từ 43,1 đến 46,8%). Các thủ môn Emiliano Martinez (Argentina), Jordan Pickford (Anh) và các hậu vệ Cristian Romero, Lisandro Martinez (Argentina), Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly (Anh), Pedro Porro, Marc Cucurella (TBN), William Saliba, Lucas Digne (Pháp) đều chơi ở Ngoại hạng Anh (tính đến cuối mùa bóng vừa qua) và đã đá chính trong trận đấu gần đây nhất ở ĐTQG của họ tại World Cup.

Ngược lại, khi nhìn vào các hàng công thì cầu thủ thuộc giải Ngoại hạng Anh vừa ít, vừa hầu như không có đóng góp đáng kể nào cho các "đại gia". Nói về khả năng tấn công của Anh là phải nói ngay đến Harry Kane (Bayern Munich) và Jude Bellingham (Real Madrid). Ngay cả tiền đạo Anh Marcus Rashford tuy thuộc biên chế M.U nhưng cũng khoác áo Barcelona trong mùa vừa qua. TBN và Argentina đều không có tiền đạo nào ở giải Ngoại hạng. Pháp có Rayan Cherki và Jean-Philippe Mateta nhưng rất ít khi sử dụng (họ chỉ chiếm 1,3% thời lượng ra sân của hàng công đội Pháp).

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Gánh nặng cho các CLB Ngoại hạng Anh

Số liệu thú vị: đây là lần đầu tiên trong lịch sử Real Madrid không có cầu thủ nào được gọi vào đội tuyển TBN dự World Cup. Nhưng Real Madrid lại chính là CLB đang đóng góp số bàn thắng nhiều nhất tại World Cup này. Họ có Kylian Mbappe (Pháp) và Jude Bellingham (Anh), chưa kể Vinicius Junior (Brazil) ở các vòng trước. Đứng ngay sau Real Madrid (của giải La Liga) với 19 bàn ở World Cup là nhà vô địch Champions League PSG của (giải Ligue 1) với 13 bàn, chia đều cho rất nhiều cầu thủ: Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue (Pháp), Achraf Hakimi (Ma Rốc), Nuno Mendes, Joao Neves (Bồ Đào Nha), Fabian Ruiz (TBN), Ibrahim Mbaye (Senegal). Ngay sau PSG là Bayern Munich (giải Bundesliga) - CLB có nhiều bàn thắng thứ ba tại World Cup này, với 12 bàn chia cho Harry Kane (Anh), Ismael Saibari (Ma Rốc), Luis Diaz (Colombia), Nathaniel Brown và Jamal Musiala (Đức).

Bàn thắng do các cầu thủ đang thi đấu cho giải Ngoại hạng Anh ghi ở World Cup 2026 thật ra không ít. Nhưng đấy chẳng qua là vì giải này có quá nhiều cầu thủ tham dự World Cup. Tính theo từng CLB thì mãi đến vị trí số 4 mới thấy Arsenal xuất hiện (có 9 bàn). Ở vị trí số 6, các cầu thủ M.U chỉ ghi bàn ngang với… CLB Mỹ Inter Miami (nhưng cầu thủ Miami có số đường chuyền thành bàn nhiều hơn). Thua về "chất lượng", nhưng giải Ngoại hạng Anh vẫn dẫn đầu về "số lượng", với 6 đại diện xuất hiện trong tốp 10 CLB có cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở World Cup này. Ở vị trí số 10, Manchester City có 7 bàn thắng tại World Cup - tất cả đều là của Erling Haaland ghi cho đội Na Uy.

Chỉ một tháng sau khi World Cup 2026 kết thúc (rạng sáng 20.7, theo giờ VN), giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027 sẽ khai diễn (ngày 21.8). Tình trạng có đến 42 cầu thủ còn đang thi đấu ở World Cup trở thành nỗi lo, hoặc gánh nặng cho các CLB ở giải Ngoại hạng. Ngay lúc này, rất nhiều CLB đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa bóng mới rồi, nhưng việc này hẳn nhiên là không hoàn hảo. FIFA buộc các CLB phải cho cầu thủ nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần sau trận đấu cuối cùng của họ tại World Cup. Nhiều cầu thủ, như Amadou Onana (Bỉ, Aston Villa) hoặc Manuel Ugarte (Uruguay, M.U) đã chấn thương nặng tại World Cup, sẽ phải nghỉ lâu dài. Nguy cơ suy giảm thể lực trong mùa bóng tới cũng rất đáng kể.