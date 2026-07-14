'Họng pháo hai nòng' của đội tuyển Anh

Sự bổ sung tuyệt vời cho nhau

Harry Kane và Jude Bellingham đã trải qua mùa giải 2025 - 2026 với những cảm xúc rất khác nhau. Kane là tay săn bàn hàng đầu của Bayern Munich với 61 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 51 trận trên các đấu trường. Anh cùng CLB giành cú đúp tại giải quốc nội, vào đến bán kết UEFA Champions League. Còn Bellingham lại trắng tay với Real Madrid với rất nhiều lý do liên quan đến phong độ và chấn thương. Bellingham chỉ ghi được 8 bàn thắng và 5 kiến tạo ở cấp độ CLB sau 40 trận, kém hơn rất nhiều so với mùa giải đỉnh cao 2023 - 2024 với 23 bàn thắng và 13 kiến tạo.

Harry Kane (9) và Jude Bellingham (10) đã đóng góp 12 bàn thắng cho đội tuyển Anh tại World Cup năm nay ẢNH: AFP

Phong độ kém cỏi của Bellingham đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh. Các CĐV kiến nghị cắt suất đá chính của Bellingham để nhường lại vị trí cho Rogers, người đã có phong độ cao trong màu áo của Aston Villa. Nhưng cuối cùng HLV Tuchel đã có một nước cờ rất thông minh. Ông vừa như ngầm đồng thuận với ý kiến của dư luận khi không lên tiếng bảo vệ Bellingham nhưng lại có những cuộc trò chuyện, động viên, khích tướng để học trò lấy lại thể trạng, phong độ, sự quyết tâm và khát khao chiến thắng. Và tất cả đã được thấy một phiên bản Bellingham hay nhất từ trước đến nay.

Quan trọng hơn, Bellingham và Kane đang tạo ra bộ đôi tấn công hay nhất cho đội tuyển Anh trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Họ tỏa sáng và cùng ghi 6 bàn thắng, tạo ra những đường chuyền tuyệt vời cho đồng đội lập công. Pha phối hợp tấn công trực diện như tàu "tốc hành" trong trận gặp Mexico là một trong những bàn thắng đẹp của World Cup 2026. Bàn thắng cho thấy sự ăn ý, thấu hiểu của cặp Bellingham và Kane trong từng nhịp di chuyển, chuyền bóng, bật tường, căng ngang và dứt điểm.

Kỹ năng hoàn hảo

Tài năng và hiệu suất ghi bàn của Harry Kane đã được khẳng định trong hơn 10 năm trở lại đây với hiệu suất hơn 30 bàn cho 1 mùa giải, cho dù đó là đội hình mong manh của Tottenham hay "dream team" Bayern Munich. Khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm toàn diện giúp anh trở thành tay săn bàn hàng đầu. Nhưng chính cách Kane mở rộng phạm vi hoạt động, thường xuyên giật về nhận bóng làm tường, xoay thoát pressing để chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội mới giúp anh trở thành tiền đạo hoàn hảo.

Bellingham dưới thời HLV Tuchel cũng là một phiên bản tiền vệ tấn công ấn tượng. Về mặt lý thuyết, anh là người chơi thấp hơn Kane để hỗ trợ toàn diện cho Kane. Nhưng thực tế lúc này, Bellingham lại đang đóng vai trò một tiền đạo ẩn. Hoạt động lúc ẩn lúc hiện như cái bóng của Kane, lấp đầy những khoảng trống mà "số 9" tạo ra để gây đột biến.

Bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng Mexico là một ví dụ: Kane di chuyển cột 1, hút hết hậu vệ đối phương và tạo ra khoảng trống mênh mông ở cột 2. Saka nhìn thấy và đặt trái bóng rơi vào đó một cách hoàn hảo, Bellingham từ tuyến 2 băng lên, bay người đánh đầu dũng mãnh ghi bàn.

Bàn gỡ hòa 1-1 trong trận thắng ngược Na Uy cũng là một kịch bản tương tự. Kane lùi về làm bóng, Anderson, Gordon, Bellingham xông lên chiếm khoảng trống. Đường chuyền đúng thời điểm của Gordon vào khoảng trống để Bellingham lướt lên, vượt qua 3 hậu vệ Na Uy và ghi bàn.

Thế giới bóng đá hiện đại giờ rất ít sử dụng 2 tiền đạo chơi song song, và cách đá của Kane và Bellingham cũng không giống một cặp trung phong cổ điển. Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Tuchel vẫn là 4-2-3-1 với Bellingham chơi phía sau lưng Kane. Phong độ của 2 mũi nhọn đang đỉnh cao nên cách vận hành lối chơi này giúp họ phát huy được hết khả năng. Với Kane là sự tự do, khả năng kết nối. Còn với Bellingham là khả năng kéo bóng, những tình huống tăng tốc đột biến vào khu vực phòng ngự đối phương để ghi bàn.

Nếu được cung cấp "đạn dược" một cách đầy đủ, chắc chắn "họng pháo hai nòng" sẽ bắn phá pháo đài Argentina và khung thành của thủ môn Martinez không thương tiếc ở trận bán kết ngày 16.7.